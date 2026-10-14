Big Blue Marble auf den Medientagen München: Was Streaming auf Broadcast-Niveau heute können muss

Wien (OTS) -

Wie lässt sich die Herkunft von Videos nachvollziehen? Wie bleiben Inhalte geschützt? Und wie kommt ein Live-Streaming-Event nahezu in Echtzeit auf den Bildschirm? Fragen wie diese beantwortet Big Blue Marble auf den Medientagen München von 21. bis 23. Oktober 2026. Am Stand des internationalen Broadcasting- und Streaming-Experten im House of Communication wird anhand konkreter Lösungen, Projekte und Innovationen gezeigt, wie sich Streaming auf Broadcast-Niveau sicher und effizient umsetzen lässt.

„Wer heute Inhalte verbreitet, braucht mehr als Technologie. Es braucht einen Partner, auf den man sich verlassen kann. Diesen Anspruch erfüllen wir, indem wir unsere langjährige Erfahrung aus dem Broadcasting mit innovativen Streaming-Lösungen verbinden. In München zeigen wir, wie wir Medienhäuser und Content-Provider jeglicher Art dabei unterstützen, ihre Inhalte zuverlässig zu ihrem Publikum zu bringen“, sagt Michael Wagenhofer, Group CEO Big Blue Marble.

Unterschiedliche Lösungen, ein Anspruch

Big Blue Marble präsentiert sich auf den Medientagen als verlässlicher Partner für Streaming auf Broadcast Niveau für Mediadistributoren, Content-Eigentümer und Organisationen. Untermauert wird dieser Anspruch mit Showcases innovativer Lösungen, die Sicherheit, Glaubwürdigkeit und Qualität in der digitalen Medienverbreitung stärken.

Wie sich beispielsweise die Herkunft und Bearbeitungshistorie von Videoinhalten nachvollziehen lassen, zeigt Big Blue Marble am Projekt mit dem Österreichischen Parlament: Auf dessen Video-Plattform machen digitale „Echtheitssiegel“ auf Basis des Standards „Coalition for Content Provenance and Authenticity“ (C2PA) überprüfbar, ob ein Video tatsächlich von dort stammt und ob es manipuliert wurde. Ergänzend bieten die Security-Services von Big Blue Marble Schutz vor unautorisiertem Zugriff, Downloads und Manipulation und helfen, unerlaubtes Account Sharing und Reselling zu unterbinden.

Einen Einblick die spannendsten Entwicklungen im Bereich Low-Latency-Streaming und großskaliger Live-Event-Auslieferung gibt Big Blue Marble mit dem im Sommer gestarteten Proof of Concept zu Media over Quic. Demnach liefert der Broadcast- und Streaming-Experte aktuell das schnellste Live-Streaming-Signal in Österreich.

Außerdem zeigt Big Blue Marble, wie auch Kabelnetz- und Internet-Provider ihren Kunden rasch und einfach ein attraktives Fernseh-Angebot zur Verfügung stellen können: Mit TV as a Service von Big Blue Marble, einer zukunftsfitten TV-Plattform, die im Markenauftritt des Providers gestaltet werden kann.

Big Blue Marble lädt Medienhäuser, Organisationen, Content-Distributoren sowie Kabelnetz- und Internet-Provider ein, das Unternehmen und seine spannendsten Lösungen am Stand im 1. Obergeschoss im House of Communication auf der Brücke zwischen Haus JOIN und Haus HEART kennenzulernen. Terminvereinbarungen mit den Big-Blue-Marble-Expert:innen sind möglich unter https://www.bigbluemarble.com/de/aktuelles/events/event/medientage-muenchen-mtm/

Über die Medientage München

Die MEDIENTAGE München (21.-23. Oktober 2026) sind eine der führenden Medienfachkonferenzen in Europa, die Trends, Innovationsthemen und aktuelle Herausforderungen der Branche diskutieren. Die MEDIENTAGE locken jährlich über 5.000 Teilnehmende in das House of Communication und das umliegende Münchner Werksviertel. Das Programm umfasst 2026 über 100 Panels und Side Events. Veranstalter ist die Medien.Bayern GmbH (Geschäftsführung: Stefan Sutor (Vors.), Annette Kümmel). Die MEDIENTAGE München werden unterstützt von der Bayerischen Staatskanzlei und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM).

http://www.medientage.de

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

https://www.bigbluemarble.com

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Michael Weber

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