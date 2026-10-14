Österreichischer Buchpreis 2026 – Die Shortlist

Wien (OTS) -

Seit Ausschreibungsbeginn haben die fünf Jurymitglieder insgesamt 102 belletristische, essayistische, lyrische und dramatische Werke gesichtet, die zwischen 10. Oktober 2025 und 7. Oktober 2026 erschienen sind bzw. noch erscheinen werden.

Auf der Shortlist für den Österreichischen Buchpreis 2026 stehen folgende Titel (in alphabetischer Reihenfolge):

Anna Baar: Amseln (Wallstein, August 2026)

(Wallstein, August 2026) Birgit Birnbacher: Sie wollen uns erzählen (Zsolnay, März 2026)

(Zsolnay, März 2026) Norbert Gstrein: Im ersten Licht (Hanser, Februar 2026)

(Hanser, Februar 2026) Elias Hirschl: Schleifen (Zsolnay, Jänner 2026)

(Zsolnay, Jänner 2026) Sabine Scholl: Die zweite Haut (Weissbooks, Oktober 2025)

Auf der Shortlist für den Debütpreis 2026 stehen folgende Titel (in alphabetischer Reihenfolge):

Marlen Mairhofer: Alice (JUNG UND JUNG, August 2026)

(JUNG UND JUNG, August 2026) Nina Temann: oh augen, eigene oper (poetenladen Verlag, Mai 2026)

(poetenladen Verlag, Mai 2026) David Vajda: Diamanten (Hanser Berlin, Februar 2026)

Die Jury-Begründungen finden Sie unter oesterreichischer-buchpreis.at.

Andreas Babler, Bundesminister für Kunst und Kultur: „Die Aufnahme in die Shortlist des Österreichischen Buchpreises ist eine große Ehre und eine besondere Auszeichnung für jede Schriftstellerin und jeden Schriftsteller. Ich gratuliere allen Nominierten herzlich zu diesem großen Erfolg. Besonders erfreulich ist, dass auch neue literarische Stimmen sichtbar werden. Gerade die Debüts zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig, eigenständig und zukunftsweisend die österreichische Literaturlandschaft ist. Der Debütpreis ist damit auch ein eindrucksvolles Zeichen für eine große literarische Zukunft. Allen Autorinnen und Autoren wünsche ich für ihren weiteren literarischen Weg alles Gute und viel Erfolg.“

Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels: „Die diesjährige Shortlist des Österreichischen Buchpreisesmacht einmal mehr den Facettenreichtum und die Lebendigkeit der österreichischen Literatur sichtbar. Die nominierten Werke überzeugen durch sprachliche Kraft, thematische Vielfalt und literarisches Können – ein klarer Beweis für die Qualität und Innovationsfreude der heimischen Literaturszene. Allen nominierten Autor:innen, und den Verlagen, die hinter ihnen stehen, gratuliere ich herzlich und freue mich schon auf die Entscheidung der Jury.“

Renate Anderl, AK Präsidentin: „Neue Autor:innen aus Österreich beleben und befruchten die gesellschaftliche Debatte in Österreich. Diese neuen wichtigen Stimmen müssen gehört werden, gerade in einer Zeit, in der Hassreden und die Spaltung der Gesellschaft von vielen vorangetrieben werden. Der österreichische Buchpreis Debüt ist eine große Chance für junge, aufstrebende Künstler:innen. Deshalb unterstützt die AK Wien den Debütpreis sehr gerne. Denn es ist der gesetzliche Auftrag der Arbeiterkammer, neben den sozialen, wirtschaftlichen und beruflichen Interessen auch die kulturellen Anliegen unserer Mitglieder zu fördern.“

Die Jury

Die Jury für den Österreichischen Buchpreis setzt sich 2026 aus Uta Degner (Literaturwissenschaftlerin, Universität Innsbruck), Markus Köhle (Autor, Literaturveranstalter), Lara Sielmann (Literaturkritikerin, Deutschlandfunk Kultur), Julia Zarbach (Literaturjournalistin, Ö1) und Helmut Zechner (Buchhändler, Buchhandlung Heyn) zusammen.

Preisverleihung zum Auftakt der Buch Wien (25. bis 29. November 2026)

Am Abend der Preisverleihung, am Montag, den 23. November 2026 wird verlautbart, wer von den Nominierten den Österreichischen Buchpreis bzw. den Debütpreis erhält.

Die Preisträgerin bzw. der Preisträger des Österreichischen Buchpreises erhält 20.000 Euro, die vier anderen Finalist:innen jeweils 2.500 Euro. Der Debütpreis ist mit 10.000 Euro dotiert, die beiden weiteren Debütpreis-Finalist:innen bekommen ebenfalls 2.500 Euro. Der Österreichische Buchpreis wird vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien ausgerichtet.

Lesung: Shortlist Debüt

Am Mittwoch, den 11. November um 19 Uhr lesen die drei Autor:innen der Shortlist Debüt in der AK Bibliothek Wien, Anmeldung unter https://veranstaltung.akwien.at/de/lesung-buchpreis-2026.

Downloads & Links

Das Logo des Österreichischen Buchpreises steht hier zum Download bereit. Weitere Informationen zum Österreichischen Buchpreis 2026 finden Sie unter oesterreichischer-buchpreis.at.