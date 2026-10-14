  • 14.10.2026, 10:00:35
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  • OTS0043

Taffabrücke in Horn wieder für den Verkehr freigegeben

Land Niederösterreich investierte rund 310.000 Euro in die nachhaltige Sanierung des Brückenobjekts an der B 34

St. Pölten (OTS) - 

Die Instandsetzungsarbeiten an der Taffabrücke im Zuge der B 34 in Horn sind planmäßig abgeschlossen. Die Bauarbeiten begannen im August und dauerten sieben Wochen. Sie konnten wie vorgesehen kürzlich offiziell beendet werden. Mit der Ausführung war die HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. beauftragt. Die Gesamtbaukosten von rund 310.000 Euro trägt zur Gänze das Land Niederösterreich.

Die in die Jahre gekommene Taffabrücke hatte bereits erhebliche Zeitschäden aufgewiesen. Zudem entsprachen einzelne Bauteile nicht mehr den heutigen Standards. Um weitere Schäden an der Bausubstanz zu verhindern und auch künftig einen sicheren, reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten, veranlassten der NÖ Straßendienst, die Abteilung Brückenbau und die Straßenbauabteilung Waidhofen an der Thaya, eine umfassende Instandsetzung des Brückenobjekts und der angrenzenden Asphaltbereiche.

Bei dem einfeldrigen Brückenobjekt mit einer Stützweite von 16 Metern wurden der Fahrbahnbelag, die Übergangskonstruktion sowie die angrenzenden Asphalttrag- und Deckschichten erneuert. Während der Arbeiten wurde der Verkehr entsprechend einem im Vorfeld ausgearbeiteten Verkehrskonzept umgeleitet.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
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