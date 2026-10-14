Karriere mit Teach For Austria: Verantwortung übernehmen und Führungskompetenzen entwickeln

Wien, Linz (OTS) -

Beruflich wachsen und gleichzeitig einen gesellschaftlichen Beitrag leisten: Das zweijährige Social Leadership Programm von Teach For Austria (TFA) bietet Hochschulabsolvent:innen und Menschen mit Berufserfahrung die Möglichkeit, in herausfordernden Kindergärten und Schulen Verantwortung zu übernehmen, Führungskompetenzen zu entwickeln und die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen zu verbessern. Dabei werden die TFA Fellows intensiv vorbereitet und durch Training und individuelles Coaching begleitet. Das Programm verbindet eine bezahlte Vollzeitbeschäftigung mit rund 730 Stunden Training und Coaching.

Bewerbungen für den Programmstart 2027 sind bis 29. November 2026 möglich. Weitere Informationen und Bewerbung unter teachforaustria.at

Über Teach For Austria

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Unser Ziel ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent:innen sowie Career Changer auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen wirken. Durch ihre Arbeit tragen unsere TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern.