  • 14.10.2026, 09:30:35
  • /
  • OTS0033

Karriere mit Teach For Austria: Verantwortung übernehmen und Führungskompetenzen entwickeln

Bezahltes Social Leadership Programm verbindet Karriereentwicklung mit gesellschaftlicher Verantwortung. Bewerbung bis 29. November.

TFA Fellow Konstantinos Kalaitzidis
Wien, Linz (OTS) - 

Beruflich wachsen und gleichzeitig einen gesellschaftlichen Beitrag leisten: Das zweijährige Social Leadership Programm von Teach For Austria (TFA) bietet Hochschulabsolvent:innen und Menschen mit Berufserfahrung die Möglichkeit, in herausfordernden Kindergärten und Schulen Verantwortung zu übernehmen, Führungskompetenzen zu entwickeln und die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen zu verbessern. Dabei werden die TFA Fellows intensiv vorbereitet und durch Training und individuelles Coaching begleitet. Das Programm verbindet eine bezahlte Vollzeitbeschäftigung mit rund 730 Stunden Training und Coaching.

Bewerbungen für den Programmstart 2027 sind bis 29. November 2026 möglich. Weitere Informationen und Bewerbung unter teachforaustria.at

Über Teach For Austria

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Unser Ziel ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent:innen sowie Career Changer auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen wirken. Durch ihre Arbeit tragen unsere TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern.

Bewerben bis 29.11.26

Rückfragen & Kontakt

Teach For Austria
Mag. Claudia Riegler
Telefon: +43 699 164 565 14
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TFA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von TFA Fellow Konstantinos Kalaitzidis [Bild, 3.51MB]

Teach For Austria gemeinnützige GmbH

Rückfragen & Kontakt

Teach For Austria
Mag. Claudia Riegler
Telefon: +43 699 164 565 14
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright