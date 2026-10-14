FW-Krenn: Flugticketabgabe abschaffen – Standort Flughafen Wien stärken!

Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) unterstützt die Forderung von Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner nach einer vollständigen Abschaffung der Flugticketabgabe. Der Rückgang der Passagierzahlen am Flughafen Wien-Schwechat um 3,2 Prozent auf 14,3 Millionen im ersten Halbjahr ist ein ernstes Warnsignal für den Flughafen- und Wirtschaftsstandort Österreich.

Während Fluglinien Kapazitäten reduzieren oder ins benachbarte Ausland verlagern, hält die Bundesregierung weiter an einer Abgabe fest, die den Standort Österreich zusätzlich verteuert.

Die im Flugabgabegesetz geregelte Flugabgabe beträgt 12 Euro pro abfliegendem Passagier, bei Flugstrecken unter 350 Kilometern sogar 30 Euro. Damit schafft Österreich selbst einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Flughäfen in den Nachbarländern.

Wenn der Flughafen Bratislava laut Ofner um rund ein Drittel günstiger operieren kann, müssten bei der Bundesregierung längst sämtliche Alarmglocken schrillen.

Denn weniger Flugverbindungen treffen nicht nur die Airlines. Sie gefährden Arbeitsplätze, schwächen Tourismus, Hotellerie und Gastronomie und verschlechtern die internationale Erreichbarkeit österreichischer Unternehmen. Gerade für einen exportorientierten Wirtschaftsstandort und für internationale Betriebsansiedlungen ist eine leistungsfähige Fluganbindung von entscheidender Bedeutung.

Die FW fordert daher die ersatzlose Abschaffung der Flugticketabgabe, eine konsequente Senkung staatlich verursachter Standortkosten und bessere Wettbewerbsbedingungen für den österreichischen Luftverkehr.

Matthias Krenn, Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft dazu: „Es ist wirtschaftspolitischer Irrsinn, wenn die Bundesregierung den eigenen Standort mit zusätzlichen Abgaben verteuert und sich anschließend über abwandernde Fluglinien wundert. Österreich braucht keine weiteren Standortkiller. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit sichern. Die Flugticketabgabe muss weg – und zwar sofort!“