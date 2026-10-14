Erntedankfeier eröffnete die neue Verkaufssaison im Landhauskeller

St. Pölten (OTS) -

Vorgestern Montag lud die Abteilung Schulen des Amtes der NÖ Landesregierung gemeinsam mit den Landwirtschaftlichen Fach- und Berufsschulen Niederösterreichs zur traditionellen Erntedankfeier in den Landhauskeller im NÖ Regierungsviertel. Mit der Feier wurde zugleich die neue Verkaufssaison im Landhauskeller eröffnet.

„Der Landhauskeller ist das gemeinsame Schaufenster unserer Landwirtschaftlichen Fachschulen. Mit der Erntedankfeier starten wir hier traditionell in die neue Verkaufssaison und zeigen, mit wie viel Können und Engagement unsere Schülerinnen und Schüler das ganze Jahr über hochwertige Produkte erzeugen“, so Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Der Landhauskeller ist der gemeinsame Hofladen der zwölf Landwirtschaftlichen Fachschulen Niederösterreichs. Er wurde im Oktober 2025 im Rahmen des vorjährigen Erntedankfestes im Erdgeschoß des Tores zum Landhaus, direkt neben den Räumlichkeiten der NÖ Bildungsdirektion, eröffnet. Dort werden das vielfach prämierte Weinsortiment der Landesweingüter sowie die selbst erzeugten Spezialitäten der Fachschulen angeboten. Das Weinsortiment im Landhauskeller stammt von den vier NÖ Landesweingütern, die als Lehr- und Versuchsbetriebe der Landwirtschaftlichen Fachschulen geführt werden und sich in Hollabrunn, Krems, Mistelbach sowie Retz befinden. Auf rund 40 Hektar bester Weinbaulagen entstehen dort Weine, die die regionale Vielfalt Niederösterreichs sowie eine große kulturelle Tradition widerspiegeln.

„Der Landhauskeller ist für unsere Fachschulen ein wichtiger Ort der praxisnahen Ausbildung und zugleich ein Ort der Vernetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern“, betonte die stellvertretende Abteilungsleiterin der Abteilung Schulen Cornelia Hofer. „Zum Auftakt der neuen Verkaufssaison zeigen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Erntegaben eindrucksvoll, was in den Landwirtschaftlichen Fachschulen das ganze Jahr über gelernt und erarbeitet wird“, betonte Hofer.

Die im Landhauskeller angebotenen Spezialitäten wie Käse, Joghurt, Wurst, Fisch, Honig und Fruchtsäfte entstehen im praktischen Unterricht der Fachschulen. Während ihrer Ausbildung an den landwirtschaftlichen Fachschulen erzeugen die Schülerinnen und Schüler mit zeitgemäßen Produktionsmethoden hochwertige Produkte und erlernen zugleich die Grundlagen der landwirtschaftlichen Direktvermarktung. Die Produktveredelung stärkt damit ein wichtiges wirtschaftliches Standbein bäuerlicher Betriebe und steht für regionale Wertschöpfung sowie gesicherte Herkunft.

Die Segnung der Erntegaben nahm Prior Pirmin Mayer OSB vor: „Erntedank erinnert uns daran, dankbar zu sein für das, was uns die Natur durch Gottes Hand schenkt. Es ist ein besonderes Zeichen, dass junge Menschen an den Landwirtschaftlichen Fachschulen lernen, mit dieser Fülle sorgsam umzugehen und sie weiterzugeben.“

Im Rahmen der Feier präsentierten Schülerinnen und Schüler der Fachschulen genussvolle Erntegaben und gaben so einen Vorgeschmack auf das Sortiment der kommenden Verkaufssaison.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]