Neuer Lehrgang zur Leitung von Eltern-Kind-Gruppen startet

St. Pölten (OTS) -

Eltern-Kind-Zentren sind wichtige Orte der Begegnung, Beratung und Information. Sie bieten Familien die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und Unterstützung zu finden. Der „Lehrgang Eltern-Kind-Gruppenbetreuer:in“ der Familienland*Lernwerkstatt der Familienland Niederösterreich GmbH vermittelt das pädagogische, kommunikative und praktische Know-how, um Eltern-Kind-Gruppen professionell zu begleiten. Gleichzeitig eröffnet die Ausbildung Perspektiven für eine Tätigkeit in der schulischen Freizeitbetreuung. Am 13. November startet der nächste Lehrgang in St. Pölten.

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister unterstreicht die Bedeutung dieser Angebote: „Der Austausch in Eltern-Kind-Gruppen ist für Eltern und Erziehungsberechtigte unheimlich wichtig. Gerade für Familien mit Kleinkindern bedeutet ein Aufeinandertreffen viel: Es schenkt Sicherheit, verbindet und schafft Raum für Verständnis. Und für die Kleinsten ist jeder frühe soziale Kontakt ein wertvoller Schritt in ihre eigene Entwicklung und in ein gemeinschaftliches Miteinander.“

Der Lehrgang umfasst unter anderem die Bereiche Pädagogik und Didaktik, Kommunikation, Gruppensoziologie, Diversität, Entwicklungspsychologie sowie Spiel-, Sprach- und Bindungsentwicklung. Darüber hinaus stehen die Gründung und Organisation einer Eltern-Kind-Gruppe sowie Öffentlichkeitsarbeit auf dem Programm. Auch die Hospitationen und praktischen Erfahrungen in einer Eltern-Kind-Gruppe bilden einen wesentlichen Bestandteil der Ausbildung. Nach erfolgreichem Abschluss sind die Teilnehmenden qualifiziert, Eltern-Kind-Gruppen zu leiten. Darüber hinaus ist eine Tätigkeit in der schulischen Tagesbetreuung, beispielsweise bei der Familienland Niederösterreich GmbH, möglich. Für ausführliche Informationen findet am 21. Oktober von 18 bis 20 Uhr ein Informationsabend in St. Pölten statt.

Details zum Lehrgang befinden sich auf www.familienland.at/lernwerkstatt.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, Telefon: 02742/9005-13484, E-Mail: [email protected] oder Sophie Moser, Telefon: 02742/9005-13474, E-Mail: [email protected]