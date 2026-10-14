13. Tourismus-Mobilitätstag: Mobilität und Tourismus gemeinsam gestalten

Wien/Velden (OTS) -

Am 13. Oktober 2026 luden das Wirtschaftsministerium und das Mobilitätsministerium gemeinsam zum diesjährigen Tourismus-Mobilitätstag nach Velden am Wörthersee ein. Unter dem Titel „Regionen in Bewegung – Mobilität und Tourismus gemeinsam gestalten“ diskutierten 175 Expertinnen und Experten in hochkarätig besetzten Panels zu aktuellen Herausforderungen und konkreten Lösungen für eine zukunftsfähige Tourismusmobilität.

„Gute Erreichbarkeit ist ein Standortfaktor für Österreichs Tourismus. Wer bequem anreisen und sich vor Ort unkompliziert bewegen kann, erlebt eine attraktivere Urlaubsregion. Unser Anspruch mit der Vision T ist deshalb klar: Mobilitätsangebote sollen den Tourismus stärken und zugleich den Alltag der Menschen in den Regionen erleichtern. Dafür müssen wir touristische Mobilität und die Bedürfnisse der Bevölkerung gemeinsam denken. Wenn öffentliche Verkehrsangebote und flexible Lösungen vor Ort gut zusammenspielen, profitieren Gäste, Betriebe und Einheimische gleichermaßen. Das stärkt die regionale Wertschöpfung und hilft, Verkehrsbelastungen zu reduzieren“, sagt Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

„Entscheidend ist, Mobilitätsangebote aus der Sicht der Gäste zu denken und die einzelnen Teile der Reisekette möglichst einfach und gut miteinander zu verbinden. Beim Tourismus-Mobilitätstag wird gezeigt, wie integrierte Lösungen aussehen können, die den Bedürfnissen der Reisenden ebenso Rechnung tragen wie jenen der Regionen. Viele Tourismusregionen und Betriebe setzen bereits innovative Angebote um. Jetzt geht es darum, erfolgreiche Modelle weiterzuentwickeln und Mobilitätsangebote noch besser zu vernetzen“, so Mobilitätsminister Peter Hanke.

„Nachhaltige Mobilität ist ein entscheidender Faktor für die Zukunft unserer Tourismusregionen. Das ist unsere klare, gemeinsame Botschaft des Tourismus-Mobilitätstags. Gute Erreichbarkeit, attraktive öffentliche Verkehrsangebote und flexible Lösungen vor Ort machen Urlaub für Gäste komfortabler und stärken gleichzeitig die regionale Wertschöpfung. Hier gilt es weiter zu investieren. In Kärnten setzen wir deshalb gezielt auf Angebote, die Tourismus und Mobilität intelligent miteinander verbinden. Dass durch die Tourismusreform ab 1. November der gesamte öffentliche Verkehr für Urlaubsgäste kostenfrei nutzbar sein wird, ist ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt“, ergänzt Sebastian Schuschnig, Kärntner Landesrat für Tourismus und Mobilität sowie Gastgeber der Veranstaltung.

Gemeinsam Mobilitätslösungen für alle gestalten

Ein Schwerpunkt lag auf der Frage, wie Tourismusregionen gemeinsam mit Bahnunternehmen attraktive Angebote für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln entwickeln können und welche Angebote es vor Ort braucht, um Gäste bestmöglich mit dem öffentlichen Nahverkehr, zusätzlichen Sharing-Angeboten und aktiver Mobilität zu bewegen. Ein besonderes Augenmerk wurde auf barrierefreies Reisen gelegt. Nach einem allgemeinen Input zu Maßnahmen für Barrierefreiheit wurden Beispiele aus der Praxis präsentiert – damit konnten die Teilnehmenden von unterschiedlichen Erfahrungsberichten profitieren. Unter dem Motto „Alle an einem Tisch“ wurden partizipative Herangehensweisen und Lösungen vorgestellt, um die Mobilität und Besucherlenkung durch Kooperation und die breite Einbindung von allen relevanten Beteiligten zu verbessern.

Bereits am Vorabend hatten das Land Kärnten und die Region Wörthersee-Rosental zu einem Get-together ins Technikmuseum Historama in Ferlach geladen. Der gemeinsame Auftakt bot Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung über Bundesländer- und Branchengrenzen hinweg.

Der Tourismus-Mobilitätstag 2026 fand bereits zum 13. Mal statt und hat sich über die Jahre zu einem zentralen Treffpunkt für Verantwortliche aus Tourismus und Mobilität in ganz Österreich entwickelt. Die Veranstaltung bringt Vertreterinnen und Vertreter aus Bund, Ländern und Regionen ebenso zusammen wie Tourismusorganisationen, Verkehrsverbünde, Unternehmen und Betriebe. Damit bietet sie nicht nur Raum für fachlichen Austausch, sondern ist auch eine wichtige Plattform, um neue Kooperationen anzustoßen und gemeinsam praxistaugliche Mobilitätslösungen in Tourismusregionen weiterzuentwickeln.

Alle Präsentationen und Fotos des Tourismus-Mobilitätstages sowie Informationen zu den vorgestellten Best-Practice-Beispielen und weitere Dokumente können ab 23. Oktober 2026 unterwww.bmwet.gv.at/mobilitaetstage abgerufen werden.