  • 14.10.2026, 09:16:25
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David gegen Goliath: Die Sanddornbeere – ein heimisches Multitalent gegen die Pillen-Industrie

Drei Schutzvitamine für die Abwehrkräfte: Was in der Pharma- und Lebensmittelindustrie synthetisch gemischt wird, wächst in den SANDICCA-Sanddorngärten an einem Strauch

Bio-Sanddornfruchtfleischöl in der 50ml und 100ml Violett-Glasflasche
Wenigzell (OTS) - 

David gegen Goliath: Die Sanddornbeere – ein kleines Multitalent gegen die Pillen-Industrie

Drei Schutzvitamine für die Abwehrkräfte: Was in der Pharma- und Lebensmittelindustrie synthetisch gemischt wird, wächst in den SANDICCA-Sanddorngärten an einem Strauch

Drei Schutzvitamine, eine Beere, null Kilometer Überseefracht: Der Sanddorn vereint Vitamin C, Vitamin E und Beta-Carotin. Das steirische Familienunternehmen SANDICCA zeigt seit knapp zehn Jahren, dass es natürlich, regional und nachhaltig geht.

Was ist Sanddorn?

Sanddorn (Hippophae rhamnoides) ist ein dorniger Pionierstrauch, der Kälte und Trockenheit trotzt. Seine orangen Beeren enthalten über 190 bioaktive Substanzen, darunter Vitamin C, Vitamin E und Beta-Carotin, sowie ungewöhnlich viel Fruchtfleischöl.

Hochsaison für Immun-Booster – ein Blick auf das Kleingedruckte

Wenn die Tage kürzer werden, boomen Immunpräparate. Doch wer die Packung umdreht, findet vorne oft Wasser, Zucker und synthetische Vitamine. Der beworbene Pflanzenextrakt steht meist erst am Ende – und stammt oft vom anderen Ende der Welt.

Ist das überhaupt erlaubt? Ja.

Die österreichische Nahrungsergänzungsmittelverordnung unterscheidet nicht, ob Vitamine aus der Frucht oder aus dem Labor stammen. Und weil Zutaten nach Gewichtsanteil gereiht werden, verrät die Position des Extrakts ganz legal, wie wenig davon drin ist. Laut IP Österreich (2024) greifen mehr als vier von fünf Österreicher:innen zwischen 18 und 59 Jahren zumindest gelegentlich zu Nahrungsergänzungsmitteln.

Geht es auch anders? Ja – und zwar aus der Steiermark.

Tanja und Gabriel Kroisleitner haben SANDICCA 2017 als regionale Initiative im oststeirischen Joglland gegründet, wo das Familienunternehmen bis heute zu Hause ist. Hier, auf rund 860 Metern Seehöhe, wurden die ersten Bio-Sanddorngärten Österreichs ausgepflanzt. Weitere SANDICCA-Sanddorngärten liegen nahe den Nationalparks Donau-Auen und Neusiedler See – Seewinkel, seit 2025 kommt ein Partner-Landwirt in Jessen (Elster) in Deutschland dazu.

„Wir müssen der Natur nichts hinzufügen, was sie nicht ohnehin in die Beere gepackt hat. Gesundheit, Nachhaltigkeit und Regionalität schließen einander nicht aus – sie gehören zusammen.“, Tanja Kroisleitner, Geschäftsführerin und Gründerin der SANDICCA GmbH.

Drei Verbündete in der orangen Beere

Je nach Standort enthält Sanddorn rund zehnmal so viel Vitamin C wie Zitrusfrüchte. Vitamin E fängt in den Zellmembranen freie Radikale ab, Vitamin C „lädt“ es wieder auf – beide tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Fazit: Sanddorn Frischeelixier und Sanddorn-Fruchtfleischöl gehören zusammen

Vitamin C steckt im Fruchtsaft, Vitamin E und Beta-Carotin im Fruchtfleischöl – deshalb gehören beide täglich zusammen:

  • Das Frische-Elixier liefert kalt gerührt Vitamin C, das zu einer normalen Funktion des Immunsystems beiträgt; zwei Teelöffel decken rund 70 Prozent des Tagesbedarfs.
  • Das Bio-Sanddornfruchtfleischöl liefert Vitamin E sowie Beta-Carotin, aus dem der Körper Vitamin A bildet, das zur Erhaltung normaler Schleimhäute und Haut beiträgt.

Erhältlich sind die SANDICCA-Produkte in ausgewählten österreichischen Apotheken, in allen Filialen von Martin Reformstark, bei Vertriebspartner:innen und unter www.sandicca.com

Über SANDICCA

Das Familienunternehmen SANDICCA aus Wenigzell kultiviert Österreichs ersten Bio-Sanddorn und entwickelt daraus Frische-Nahrungsergänzungen, native Öle und Bio-Naturkosmetik.

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Vorschau Bild von Sanddornfrischeelixiere von SANDICCA als natürlicher Vitamin-Booster, kaltgerührt, niemals erhitzt - aus den SANDICCA Sanddorngärten. [Bild, 18.02MB]
Vorschau Bild von Bio-Sanddornsträucher aus den SANDICCA-Sanddorngärten im oststeirischen Joglland [Bild, 3.7MB]

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