Hoteldorf Schönleitn verwandelt sich in Österreichs erstes und einziges Weihnachtsdorf

Villach (OTS) -

Wer auf der Suche nach einem ganz besonderen Ort für den Weihnachtsurlaub ist, findet diesen im Hoteldorf Schönleitn oberhalb des Faaker Sees in der Region Villach in Kärnten. Denn in diesem Winter verwandelt sich das Dorf mit seinen urigen Bauernhäusern zu Österreichs erstem und einzigem Weihnachtsdorf (vom 19. November 2026 bis zum 10. Januar 2027).

In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich das Hoteldorf in eine zauberhafte Winterwelt und erstrahlt im Glanz festlich geschmückter Weihnachtsbäume und funkelnder Lichtinstallationen. Ein eigens von MK Illumination konzipierter Lichterweg durch das Dorf mit überdimensionalen Waldtieren sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Dazu wartet am Dorfplatz von Donnerstag bis Sonntag ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Musik, Chorgesang und Lesungen treffen auf lebendiges Brauchtum wie Perchten und Nikolaus. Auch das Christkind schaut für die Kinder vorbei.

Rund um die Feuerschale am Dorfplatz werden warme Getränke und regionale Köstlichkeiten angeboten. Zu den Highlights für Familien zählen ein Streichelzoo, Eislaufen am Dorfplatz sowie ein umfangreiches Kinderprogramm mit Bibi’s Backstube, Christkindl-Postamt und vieles mehr. Auch Tagesgäste sind natürlich herzlich willkommen und können an den Adventswochenenden in die besondere Atmosphäre des Weihnachtsdorfes eintauchen.

Die Übernachtungen im Weihnachtsdorf sind einzigartig in Österreich und im deutschsprachigen Raum. In der Adventzeit warten verschiedene Angebote: So kosten zwei Nächte inklusive Frühstück

ab 498 Euro für die ganze Familie. Neben dem festlichen Rahmenprogramm können Hotelgäste auch den großzügigen SPA-Bereich mit Innen- und beheiztem Außenpool, Saunen und Massageangebot genießen. Dazu bietet ein Aktivprogramm mit geführten (Schneeschuh-)Wanderungen, Brotbacken und Yoga auf der Waldterrasse mit Seeblick unvergessliche Erlebnisse. Im Dorf befinden sich zudem eine Skischule sowie ein Ski- und Rodelverleih und der kostenlose Skibus fährt täglich zum Dreiländereck und auf die Gerlitzen Alpe.

Für besonders kuschelige Feiertage gibt es in den Appartements und Suiten des Weihnachtsdorfes Kachelöfen und teilweise eine eigene Sauna. Ein besonderes Familienerlebnis: Über die Weihnachtsfeiertage können die Hotelgäste am Dorfplatz einen echten Kärntner Christbaum aussuchen und zum Selberschmücken mit aufs Appartement nehmen. Kulinarisch warten eine attraktive Halbpension und ein köstliches Weihnachtsdinner am 24. Dezember. Auch an Silvester wird gefeiert – mit einer Swingtime-Motto-Party und einem Dessertbüffet am Dorfplatz. Ein Tipp: Auch Weihnachtsfeiern sind im Weihnachtsdorf Schönleitn möglich.

Weitere Informationen unter: www.dasweihnachtsdorf.at

Kontakt Presse: Bernhard Smole | Head of Marketing, Sales & Revenue [email protected] | Tel. +43 50 2384 120