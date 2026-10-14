ÖAMTC: Verkehrsbehinderungen durch „Fridays for Future“

Wien (OTS) -

Am Freitag, 16. Oktober, müssen Verkehrsteilnehmer:innen in mehreren österreichischen Städten mit Verkehrsbehinderungen aufgrund von Demonstrationen der Klimabewegung “Fridays for Future” rechnen. Besonders betroffen sind laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen Wien und Graz. Hier ist mit Straßensperren und Staus auf wichtigen Hauptverbindungen zu rechnen.

In Wien führt der Demonstrationszug vom Praterstern über die Praterstraße und die Ringstraße zum Heldenplatz. Entlang der Strecke wird es am Nachmittag zu erheblichen Verzögerungen kommen. Die ÖAMTC-Verkehrsexperten empfehlen für Fahrten in die Innenstadt nach Möglichkeit die U-Bahn zu nutzen.

Zwtl.: Graz: Fahrraddemo führt über die Pyhrn Autobahn (A9)

In Graz müssen sich Autofahrende am Freitagnachmittag auf eine vorübergehende Sperre der Pyhrn Autobahn (A9) einstellen. Nach derzeitigem Informationsstand ist der Startpunkt am Europaplatz. Von dort aus geht es ab etwa 16:45 Uhr voraussichtlich über die Triester Straße in Fahrtrichtung Puntigam weiter auf die Pyhrn Autobahn (A9) bei Seiersberg Richtung Norden bis zum Verteilerkreis Graz-Webling. Die Demonstration endet am Mariahilferplatz.

Zwtl.: Weitere Demonstrationen in den Landeshauptstädten

Auch in Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz und Klagenfurt sind Demonstrationen angekündigt.

Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen, sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über die geplante Route zu informieren und betroffene Bereiche möglichst großräumig zu umfahren.

Laufend aktualisierte Informationen finden auf unserer Homepage: https://shorturl.at/ALGOm

SERVICE: Alle Informationen zur Situation auf den Straßen finden Sie in Echtzeit im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner im Web unter www.oeamtc.at/routenplaner , ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/apps oder als Übersicht unter www.oeamtc.at/verkehrsservice .

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ÖAMTC-Mobilitätsinformationen