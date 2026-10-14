Mental resilient durch die Schulzeit: „Stärken stärken“ erreicht mit Hilfe des Young Health Programme über 40.000 Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) -

354 Schulen in Österreich setzten 2025/26 Inhalte des innovativen Präventions-Programms für Resilienz und mentale Gesundheit im Unterricht ein.

Die Partnerschaft zwischen dem vorsorgemedizinischen Verein SIPCAN und AstraZeneca startet ins dritte Jahr.

Das weltweite Young Health Programme von AstraZeneca wird bis 2030 verlängert. Gesamt will AstraZeneca weltweit mehr als 100 Mio. US-Dollar investieren.

Die österreichweite Schulinitiative „Stärken stärken“ hat im Schuljahr 2025/26 insgesamt 40.382 Kinder und Jugendliche an 354 heimischen Bildungsstandorten erreicht. Das kostenlose Unterrichtsangebot fördert Resilienz und mentale Gesundheit und unterstützt Schüler:innen dabei, besser mit Belastungen und Rückschlägen umzugehen. Durchgeführt wird das Programm vom auf Vorsorgemedizin spezialisierten Verein SIPCAN. AstraZeneca begleitet die Initiative seit 2024 im Rahmen seines Young Health Programme und unterstützte sie über eine Laufzeit von drei Jahren mit insgesamt 150.000 Euro.

„Wer früh lernt, mit Stress und Rückschlägen umzugehen, entwickelt wichtige Fähigkeiten, die auch gesundheitsförderliche Entscheidungen im Alltag erleichtern können – etwa beim Essen, bei der Bewegung oder im Umgang mit Alkohol und Nikotin. Resilienz zu stärken ist deshalb Vorsorgemedizin im besten Sinn. In der Schule erreichen wir Kinder und Jugendliche, unabhängig von ihrem familiären Hintergrund“, sagt Mag. Jules Schätzer, klinischer und Gesundheitspsychologe sowie Ernährungspsychologe des Vereins SIPCAN.

„Es freut mich, dass ‚Stärken stärken‘ Resilienz an Schulen in ganz Österreich zum Thema macht. Gesundheit ist eine Investition, keine Kostenfrage. Je früher wir Prävention und Gesundheitskompetenz fördern, desto größer ist der Nutzen für junge Menschen – und langfristig auch für unser Gesundheitssystem“, sagt Julien Auger-Ottavi, Country President von AstraZeneca Österreich. „Mit der Verlängerung des weltweiten Young Health Programme bis 2030 wollen wir noch mehr Jugendliche erreichen und sie dabei unterstützen, ihre mentale und körperliche Gesundheit zu stärken.“

So funktioniert „Stärken stärken“ und das neue Peer-Programm

Kern des Programms ist eine kostenlose Unterrichtsbroschüre inklusive „Stärken-Postkarte“ und einem persönlichen „Stärken-Steckbrief“ für die 7. bis 9. Schulstufe. Schüler:innen setzen sich darin mit ihren Charakterstärken auseinander und erarbeiten, wie sie diese in Schule, Alltag und Beruf einsetzen können. Ergänzt wird das Angebot durch ein jederzeit kostenlos downloadbares Resilienz-Paket mit Handouts und Worksheets zu Themen wie Achtsamkeit, Dankbarkeit und Selbstmitgefühl, die zusätzlich im Unterricht vertieft werden können.

Für 14- bis 16-Jährige entwickelt SIPCAN derzeit einen interaktiven Resilienz-Workshop, der von den Schulen selbstständig umgesetzt werden kann. Dabei lernen die Teilnehmenden, Gefühle bewusster wahrzunehmen, mit Emotionen umzugehen und Impulse besser zu kontrollieren. Die Übungen greifen Situationen aus Schule, Freundeskreis, Familie und sozialen Medien auf. Zum Abschluss gestalten die Jugendlichen im Team eine Kampagne für ihre Schule, etwa mit Plakaten, Social Media-Beiträgen oder Präsentationen in anderen Klassen. So geben sie das Gelernte an ihre Mitschüler:innen weiter. Die Umsetzung an den Schulen ist ab dem Frühjahr 2027 geplant.

Globales Präventionsprogramm für Kinder und Jugendliche

Das Young Health Programme von AstraZeneca wird in Zusammenarbeit mit mehr als 60 gemeinnützigen Organisationen, darunter UNICEF* und Plan International, durchgeführt. Es fördert seit 2010 Präventionsprojekte in über 40 Ländern und hat bisher 23 Millionen junge Menschen direkt erreicht. Das Programm setzt bewusst früh an, denn 70 % der vorzeitigen Todesfälle im Erwachsenenalter stehen mit Verhaltensweisen in Zusammenhang, die in der Jugend beginnen; etwa bei Ernährung, mangelnder Bewegung, Rauchen, Alkohol oder missbräuchlicher Nutzung anderer Substanzen.

Dass sich frühe Prävention lohnt, zeigt eine Untersuchung von RTI International: Jeder in das Young Health Programme investierte US-Dollar erzielt einen gesellschaftlichen Mehrwert von 4,30 US-Dollar. AstraZeneca setzt das Programm bis 2030 fort und will weitere zehn Millionen Jugendliche erreichen. Von 2010 bis 2030 investiert AstraZeneca damit insgesamt über 100 Mio. US-Dollar in das Young Health Programme.

*UNICEF unterstützt keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen.

Über SIPCAN

Der vorsorgemedizinische Verein SIPCAN (Special Institute for Preventive Cardiology And Nutrition) hat sich zum Ziel gesetzt, Gesundheitsförderung auf wissenschaftlicher Basis praxisnah in den Alltag von Menschen zu integrieren. SIPCAN entwickelt und koordiniert Projekte im Bereich Prävention, mit besonderem Fokus auf die Förderung von gesunder Ernährung, Bewegung und Resilienz.

Über AstraZeneca

AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Arzneimittel entwickelt, produziert und vertreibt. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Atemwegs-, Infektions- und Autoimmunerkrankungen sowie Seltene Erkrankungen. AstraZeneca ist in mehr als 100 Ländern tätig; seine Medikamente werden weltweit von Millionen Patient:innen angewendet. AstraZeneca Österreich zählt zu den führenden forschenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt und ist die Nummer eins bei klinischen Studien in Österreich. Das Unternehmen schafft hochqualifizierte Arbeitsplätze, fördert Talente und setzt sich für eine Gesundheitsversorgung mit Netto-Null-Emissionen ein. Weitere Informationen finden Sie auf www.astrazeneca.at oder Sie folgen uns auf LinkedIn @AstraZeneca unter #astrazenecaaustria und auf Instagram (@astrazenecaaustria).