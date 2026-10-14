Visit Serbia stärkt die Kooperation zwischen serbischen und slowenischen Unternehmen im Vorfeld der EXPO 2027 Belgrade

Ljubljana (OTS) -

Tourismus- und Wirtschaftsvertreter aus Serbien und Slowenien kommen heute in Ljubljana zum „Visit Serbia B2B Networking“ zusammen. Die Veranstaltung ist Teil der internationalen Roadshow der EXPO 2027 Belgrade und soll neue Geschäftskontakte fördern sowie die bilaterale Zusammenarbeit im Tourismus und in weiteren Wirtschaftsbereichen stärken.

Im Mittelpunkt stehen die Vorstellung der EXPO 2027 Belgrade, der offizielle Start des Ticketverkaufs für Reisepartner sowie die Präsentation des slowenischen Pavillonkonzepts. Eine Kooperationsvereinbarung soll die Partnerschaft zwischen den beteiligten Akteuren weiter vertiefen.

Die Eröffnungsreden halten Danilo Jerinić, Geschäftsführer der EXPO 2027 Belgrade, Blaž Cvar, Präsident der slowenischen Handwerks- und Kleinunternehmerkammer, sowie Leon Korošec, Staatssekretär im slowenischen Ministerium für Wirtschaft, Tourismus und Sport.

„Belgrad und Ljubljana verbindet mehr als nur Geografie und Wirtschaft. Unsere Länder teilen eine gemeinsame Geschichte, die bis heute prägt, wie unsere Menschen miteinander in Kontakt treten, zusammenarbeiten und Ideen austauschen“, erklärte Jerinić.

Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit

Laut dem Statistischen Amt der Republik Serbien erreichte der bilaterale Warenhandel 2025 rund 2,04 Milliarden US-Dollar. Mehr als 1.200 slowenische Unternehmen sind in Serbien tätig.

Die EXPO 2027 Belgrade möchte diese Beziehungen durch mehr als 250 bilaterale Wirtschaftsveranstaltungen und 50.000 Geschäftstreffen weiter stärken und neue Möglichkeiten für Tourismusunternehmen, Investoren und Betriebe schaffen.

Veranstaltungsdetails

15 Oktober 2026 | 10:30–13:30 Uhr

InterContinental Ljubljana, Saal Emona 1

Slovenska cesta 59

Über die EXPO 2027

Die EXPO 2027 Belgrade ist die erste Spezialausstellung in der Westbalkanregion. Unter dem Motto „Play for Humanity: Sport and Music for All“ findet sie vom 15. Mai bis 15. August 2027 statt. Erwartet werden mehr als 140 internationale Teilnehmer und mehrere Millionen Besucher.

Weitere Informationen zur EXPO 2027 Belgrade finden Sie unter folgendem LINK.