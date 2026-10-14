efko setzt auch in herausforderndem Erntejahr auf heimische Rohwaren

Eferding/Linz (OTS) -

Trockenheit, Hitze und hoher Schädlingsdruck haben die Erntemengen bei Kartoffeln und weiteren Gemüsearten deutlich reduziert. Kleinere Knollen, Fraßschäden und ein höherer Sortieraufwand verringern zusätzlich den Anteil der vermarktungsfähigen Ware. efko hält dennoch an seinen langjährigen Partnerschaften mit der heimischen Landwirtschaft fest und setzt weiterhin auf Rohwaren aus heimischem Anbau.