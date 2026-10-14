  • 14.10.2026, 09:00:03
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efko setzt auch in herausforderndem Erntejahr auf heimische Rohwaren

Trockenheit setzt heimische Gemüseernte unter Druck

Auch in einem herausfordernden Erntejahr setzt efko auf heimische Rohwaren und sichert die geplanten Produktionsmengen.

Wer auch künftig heimisches Gemüse im Regal will, muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es in Österreich angebaut und verarbeitet werden kann. Wetterextreme werden den Gemüseanbau weiter fordern. Gleichzeitig müssen heimische Verarbeitungsbetriebe im internationalen Wettbewerb bestehen können. Faire Bedingungen und Preise entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind deshalb eine Voraussetzung für Versorgungssicherheit

Thomas Krahofer

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Eferding/Linz (OTS) - 

Trockenheit, Hitze und hoher Schädlingsdruck haben die Erntemengen bei Kartoffeln und weiteren Gemüsearten deutlich reduziert. Kleinere Knollen, Fraßschäden und ein höherer Sortieraufwand verringern zusätzlich den Anteil der vermarktungsfähigen Ware. efko hält dennoch an seinen langjährigen Partnerschaften mit der heimischen Landwirtschaft fest und setzt weiterhin auf Rohwaren aus heimischem Anbau.

Ihre Beschaffung ist in diesem Erntejahr allerdings deutlich anspruchsvoller und aufwendiger. Damit heimisches Gemüse auch künftig in Österreich angebaut und verarbeitet werden kann, braucht es wirtschaftlich tragfähige Bedingungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. „Wer auch künftig heimisches Gemüse im Regal will, muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es in Österreich angebaut und verarbeitet werden kann. Wetterextreme werden den Gemüseanbau weiter fordern. Gleichzeitig müssen heimische Verarbeitungsbetriebe im internationalen Wettbewerb bestehen können. Faire Bedingungen und Preise entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind deshalb eine Voraussetzung für Versorgungssicherheit“, so Thomas Krahofer.

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