Barmherzige Brüder Wien bieten onkologische Pflegeberatung

Wien (OTS) -

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien verfügt über eine große Expertise im Bereich der operativen und auch konservativen Versorgung von Tumorpatient:innen. Diese Kompetenz wird zukünftig um eine onkologische Pflegeberatung durch speziell ausgebildete Pflegeexpertinnen erweitert. Das Angebot steht in einem ersten Schritt Neupatient:innen mit gastrointestinalen Tumoren zur Verfügung.

Zwei Mal wöchentlich stehen zukünftig zwei Pflegeexpertinnen (APN - Advanced Practice Nurses) mit vertiefter Expertise in der Onkologie den Neupatient:innen mit bösartigen Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts als Ansprechpersonen zur Verfügung. Die Pflegeexpertinnen sind Teil des Behandlungsteams und bieten zusätzliche Beratungsangebote sowie individuelle Begleitung an.

„Die onkologische Pflegeberatung durch spezialisierte Pflegepersonen wurde entwickelt, um die steigende Zahl onkologischer Patient:innen in einem breiteren Umfang bestmöglich zu begleiten und zu versorgen. Wir orientieren uns damit auch an den Bedürfnissen der Patient:innen, die weiterführende Beratung, ergänzende kontinuierliche Ansprechpersonen und Unterstützung beim Selbstmanagement immer stärker einfordern,“ so Pflegedirektorin DGKP Barbara Mally, MBA.

Das Angebot

Der Beratungsverlauf sieht eine Erstberatung bei Therapiestart, Folgeberatung und bei Bedarf interdisziplinäre Weitervermittlung vor. Die beiden Pflegeexpertinnen sind für die Patient:innen kontinuierliche Ansprechpersonen, die anleiten, unterstützen und Wege im Umgang beispielsweise mit Nebenwirkungen aufzeigen. Ziel ist es, die betreuten Patient:innen dabei zu unterstützen, mehr Sicherheit im Umgang mit einer schweren, lebensverändernden Krankheit zu entwickeln und die Behandlung so weit wie möglich aktiv mitzugestalten.

„Die Diagnose Krebs stellt das Leben der Betroffenen auf den Kopf. Mit der onkologischen Pflegeberatung möchten wir Patient:innen und ihre Angehörigen begleiten und ihnen eine verlässliche Anlaufstelle bieten, während wir weiterhin Teil des Behandlungsteams bleiben. Dabei geht es nicht nur darum, Wissen zu vermitteln und Fragen zu beantworten. Wir möchten Patient:innen darin stärken, ihre Erkrankung und Behandlung besser zu verstehen, mit möglichen Nebenwirkungen und Veränderungen im Alltag sicherer umzugehen und ihren Behandlungsweg aktiv mitzugestalten. Unser Ziel ist es, Orientierung zu geben, vorhandene Ressourcen zu stärken und damit zu mehr Sicherheit und Selbstbestimmung im Umgang mit der Erkrankung beizutragen“, erklären die zwei Pflegeexpertinnen DGKP Petra Klaushofer, BSc, MSc und DGKP Johanna Leutgeb, BScN, MSc.