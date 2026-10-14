MANZ und Sage DPW bringen juristisches Fachwissen in den HR-Arbeitsalltag

Wien (OTS) -

Im HR-Bereich begegnen Personalverantwortliche und Lohnverrechner:innen täglich arbeits- und steuerrechtlichen Fragen, wie etwa zur Entgelttransparenz, Altersteilzeit oder Pendlerpauschale. Auch bei neuen gesetzlichen Vorgaben gilt es, die für den jeweiligen Fall relevanten rechtlichen Grundlagen zu recherchieren und einzuordnen. Statt dafür unterschiedliche Portale und Datenbanken durchsuchen zu müssen, können Nutzer:innen mit MANZ Genjus KI künftig fundierte Antworten auf ihre Fragen erhalten und auf die entsprechenden Fachinhalte zugreifen. Mit einer neuen Kooperation bringen der juristische Fachverlag MANZ und der führende Anbieter für Personalmanagement-Software Sage diese Möglichkeit direkt in die HR- und Personalverrechnungslösung Sage DPW.

Juristische Fachinformation für HR und Personalverrechnung

MANZ Genjus KI beantwortet juristische Fragen in natürlicher Sprache und liefert relevante Fundstellen, Volltexte und Zusammenfassungen. Die Lösung analysiert Entscheidungen, Gesetzestexte und Fachliteratur und verknüpft die relevanten Inhalte miteinander. Durch die Integration in Sage DPW steht die Recherche direkt in der gewohnten Arbeitsumgebung zur Verfügung, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen. Alle Antworten basieren auf verlässlichen Quellen, darunter die gesamte MANZ-Fachliteratur zu Arbeits- und Steuerrecht, öffentliche Datenbanken wie RIS, Findok und EUR-Lex sowie Fachliteratur weiterer österreichischer Verlage wie Facultas, finanzverlag und Kitzler Verlag. Sage Copilot powered by MANZ Genjus KI steht allen Sage DPW Kund:innen zur Verfügung.

„Als juristischer Fachverlag ist es unser Anspruch, hochwertige Rechtsinformation für jene Menschen zugänglich zu machen, die sie in ihrem beruflichen Alltag benötigen. Die Integration von MANZ Genjus KI in Sage DPW eröffnet unseren Fachinhalten einen weiteren wichtigen Anwendungskontext. Personalverantwortliche und Lohnverrechner:innen können auf unsere juristischen Inhalte direkt dort zugreifen, wo arbeits- und steuerrechtliche Fragen in der täglichen Arbeit entstehen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Sage diesen Zugang zu verlässlicher Rechtsinformation zu ermöglichen“, betont Mag. Susanne Stein-Pressl, geschäftsführende Gesellschafterin bei MANZ.

„MANZ und Sage DPW verbinden in dieser Partnerschaft fundiertes juristisches Fachwissen mit langjähriger Erfahrung in digitalen Lösungen für HR und Personalverrechnung. So erhalten unsere Kund:innen direkt in Sage DPW praxisnahe Unterstützung bei arbeits- und steuerrechtlichen Fragen. Das erleichtert die Recherche, schafft Orientierung bei komplexen Sachverhalten und macht relevante Informationen unmittelbar für die tägliche Arbeit nutzbar. Genau darin liegt für uns der Mehrwert künstlicher Intelligenz: Sie bringt spezialisiertes Wissen in die konkrete Anwendung“, erklärt Mag. (FH) Johannes Kreiner, Geschäftsführer von Sage DPW.

Über MANZ

Die MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung wurde 1849 in Wien gegründet und ist einer der führenden Fachverlage Österreichs. Als unabhängiges, familiengeführtes Verlagshaus bietet MANZ ein umfassendes Angebot an Fachbüchern, Zeitschriften, Datenbanken und digitalen Anwendungen für Rechts- und Steuerberufe. Mit der RDB (Rechtsdatenbank) als Pionierleistung sowie Genjus KI und MANZ-Noxtua als jüngsten Innovationsschritten treibt MANZ die Digitalisierung der Rechtsinformation in Österreich maßgeblich voran.

Über Sage DPW

Sage ist mit der DPW-Produktpalette führender Anbieter von Personalmanagement-Software in Österreich. Das Unternehmen unterstützt HR-Teams dabei, ihre Prozesse effizienter, flexibler und zukunftsorientiert zu gestalten. Von Lohnverrechnung über Zeiterfassung bis hin zu Bewerbermanagement und Mitarbeiterentwicklung – das Softwareportfolio deckt alle Bereiche des Personalwesens ab. Bereits über 1.000 zufriedene Kunden unterschiedlichster Größe und Branche vertrauen auf Sage DPW, um ihre Personalarbeit digital, agil und nachhaltig zu gestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.sagedpw.at



Pressekontakt Sage DPW

Sage GmbH, Daniel Abel

Tel.: +49 151 5330 5023

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Reiter PR, Karin Brandner

Tel.: +43 677 623 050 08

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