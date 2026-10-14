AK-Wieser anlässlich rückläufiger Lehrlingszahlen: „Nur Mangel an Fachkräften beklagen, ohne etwas dagegen zu tun, ist zu wenig!“

St. Pölten (OTS) -

Klare Worte findet AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser anlässlich sinkender Lehrlingszahlen und rückläufigen Lehrbetrieben, gleichzeitig aber einer hohen Nachfrage an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Wenn man qualifizierte Fachkräfte möchte, dann muss man sie auch selbst ausbilden“, so Wieser. „Jedes Unternehmen hat die Möglichkeit auszubilden, wofür man auch eine Vielzahl an Unterstützungen und Förderungen erhält, um damit Jugendlichen eine Perspektive zu ermöglichen. Nur einen Mangel zu beklagen, jedoch selbst nichts gegen diesen zu tun, ist zu wenig“, so Wieser.

Er verweist gleichzeitig darauf, dass es eine Vielzahl an hervorragenden Unternehmen gibt, die den Wert der Lehrlingsausbildung schon seit Jahren erkannt haben und die eigenen Fachkräfte – den „Eigenbau“ – selbst ausbilden. „Das sind im Regelfall auch Unternehmen, die erfolgreich sind und kein Thema mit Fachkräfte-Mangel haben“, so Wieser. Das sind vor allem jene Betriebe, die sich öffentlich nicht beklagen, sondern selbst agieren – und wo lange Betriebszugehörigkeiten der Beschäftigten auch die Regel anstatt die Ausnahme sind.

Die Zahlen sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache. Die Anzahl der Lehrbetriebe in Österreich sank seit 2010 von 37.654 auf rund 25.000 zuletzt. Das ist ein Rückgang von 33,6 Prozent. Auch die Anzahl der betrieblichen Lehrlinge sank kontinuierlich und lag zuletzt erstmals unter 100.000 in Österreich, während 2010 noch 130.000 Lehrlinge ausgebildet wurden, ein Minus von 23,1 Prozent. „Es sind jetzt alle gefordert, dieser Entwicklung mit allen Möglichkeiten entgegen zu treten“, so Wieser abschließend.