Liedermacher, Schauspieler und Autodidakt Voodoo Jürgens eröffnet Ausstellung seiner Bilder im Café Kuchenamt.

Wien (OTS) -

Nasen als Stilmittel und die Wiener Beisl Kultur als Vorbild.

So wie in seiner Musik und in seinen Texten, so erzählt die Kunstfigur Voodoo Jürgens alias David Öllerer auch mit seinen Bildern Geschichten von Randfiguren. Er erzählt von Rausch, von Liebe und vom Tod. Screenshots aus dem Internet dienen ihm als Vorlagen. Auf Flohmärkten oder in Antiquariaten aufgestöberte Sammlungen von Buchbänden aus den 60er Jahren sind seine Inspirationsquellen. Bücher über die Wiener Beisl Kultur, den Wiener Untergrund und das Wiener Nachtleben.

Soziales Engagement des Künstlers zugunsten von wienwork

Ein Teil der heutigen Wiener Beisl Kultur ist das schicke Café Kuchenamt. Es wurde vor wenigen Jahren in einem nach einer Gasexplosion neu erbauten Gemeindebau eröffnet. Im Eigentum des sozial-integrativen gemeinnützigen Unternehmens wienwork ist es der ideale Ort für die Bilder des Künstlers. Das Kuchenamt ist mitten in der Stadt, hell und stylisch, aber irgendwie doch ein bisschen retro mit Wiener Kaffeehaus-Charme. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderungen und es werden Lehrlinge mit Lernschwächen ausgebildet.

Kommen Sie vorbei, trinken Sie einen Kaffee oder einen Spritzwein im Kuchenamt und schauen Sie sich die Ausstellung an. Wer weiß, vielleicht hängt ja bald ein echter Voodoo Jürgens bei Ihnen zuhause. wienwork und den Künstler würde es sehr freuen! Von jedem verkauften Bild spendet Voodoo Jürgens zehn Prozent des Verkaufserlöses an wienwork.

Eröffnung: DO 22.10.2026, 16:00

Die Ausstellung läuft bis zum 22.11.2026.

Öffnungszeiten des Kuchenamt:

MO-FR 9:00-19:30, SA 9:00-16:00

Schäffergasse 10, 1040 Wien

www.kuchenamt.at

www.wienwork.at

Über wienwork

wienwork ist ein gemeinnütziges, integratives Unternehmen, das Arbeits- und Ausbildungsplätze für Menschen schafft, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Dazu zählen insbesondere Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder Langzeitarbeitslose.

An mehr als 30 Standorten in Wien beschäftigt wienwork rund 820 Mitarbeiter:innen, darunter 180 Lehrlinge. Ziel ist es, echte Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen und nachhaltige Perspektiven zu schaffen.

2026 feiert wienwork sein 45-jähriges Firmenjubiläum. 45 Jahre Arbeitgeber für Menschen, die am regulären Arbeitsmarkt wenig bis keine Chancen hätten.

wienwork steht zu je 50 Prozent im Eigentum der Volkshilfe Wien und des KOBV – dem Behindertenverband für Wien, Niederösterreich und Burgenland.

Liedermacher, Schauspieler und Autodidakt Voodoo Jürgens eröffnet Ausstellung seiner Bilder im Café Kuchenamt

Ausstellungseröffnung im Beisein des Künstlers Voodoo Jürgens

Datum: 22.10.2026, 16:00 Uhr - 22.10.2026, 20:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Kuchenamt

Schäffergasse 10

1040 Wien

Österreich