Gruselglanz auf der Bürgeralpe: Schauriges Halloween-Erlebnis erstmals in Mariazell

Mariazell (OTS) -

Ab 16. Oktober 2026 verwandelt sich die Mariazeller Bürgeralpe in eine schaurig-schöne Halloweenwelt. Leuchtende Kürbisse, mystische Lichtinstallationen, eine gespenstische Wassershow und Schauspieler, die den Besucherinnen und Besuchern das Gruseln lehren, machen den neuen „Gruselglanz“ zu einem außergewöhnlichen Herbsterlebnis für Groß und Klein. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste außerdem am 31. Oktober mit einer großen Halloween-Party am Berg.

Gruselglanz – ein Erlebnis mit Gänsehautgarantie

Nach der Auffahrt mit der Seilbahn erwartet die Gäste ein stimmungsvoll inszenierter Rundweg durch das geheimnisvoll beleuchtete Holzknechtland. Das Besondere: Schauspieler der Theatergemeinschaft erwecken schaurige Gestalten und Geschichten zum Leben und machen den Gruselglanz zu einem interaktiven Erlebnis, bei dem die eine oder andere unerwartete Begegnung garantiert ist. Wer sich wirklich traut, wagt sich zusätzlich in einen eigens gestalteten Gruselbereich im Wald, der vor allem bei größeren und besonders unerschrockenen Gästen für eine Extraportion Nervenkitzel sorgt.

Ein weiteres Highlight ist die gespenstisch schimmernde Wassershow am Bergsee, bei der Licht, Wasser und geheimnisvolle Klänge zu einem eindrucksvollen Schauspiel verschmelzen. Für die jüngeren Gäste gibt es in der Arche des Waldes außerdem die Möglichkeit, eigene Laternen zu basteln.

Große Halloween-Party am 31. Oktober

Am Halloween-Abend wird auf der Bürgeralpe gefeiert. Um 15.00 und 18.00 Uhr sorgt eine Halloween-Mitmachshow in der Arche für Unterhaltung bei den kleinen Geistern. Ab 20.30 Uhr übernehmen dann die Großen: Bei schaurigen Beats, coolen Drinks und bester Partystimmung wird bis tief in die Nacht gefeiert. Wer mit Maske kommt, bekommt sogar einen Drink aufs Haus! Die Seilbahn ist für Partygäste bis 2.00 Uhr früh in Betrieb und bringt alle Nachtschwärmer wieder sicher ins Tal.

Ausblick: Lichterzauber im Mariazeller Advent

Nach dem schaurigen Herbsthighlight erstrahlt die Bürgeralpe bald wieder: Ab 19. November 2026 verwandelt der „Lichterzauber“ den Mariazeller Hausberg zum zweiten Mal in eine funkelnde Welt. Eindrucksvolle Lichtinstallationen, eine faszinierende Wassershow und das erstmals in Österreich präsentierte „Sprechende Buch“ versprechen unvergessliche Momente für die ganze Familie. Als stimmungsvolle Ergänzung zum traditionellen Mariazeller Advent zählt der Lichtergarten zu den besonderen Höhepunkten der kommenden Weihnachtszeit.

Gruselglanz – Öffnungszeiten & Tickets

Veranstaltungstage: 16. & 17. Oktober sowie 23. Oktober bis 1. November 2026

Gruselglanz: 17.00 bis 19.45 Uhr (bis 24. Oktober ab 17.30 Uhr)

Seilbahnbetrieb: 9.30 bis 20.00 Uhr (am 16. und 23. Oktober ab 15.00 Uhr)

Berggasthof: bis 19.45 Uhr geöffnet

Eintritt Gruselglanz: Erwachsene Ꞓ 11,00 | Kinder Ꞓ 7,00

Kombi-Ticket inkl. Berg- und Talfahrt: Erwachsene ab Ꞓ 30,00 | Kinder ab Ꞓ 19,00

Halloween-Party am 31. Oktober: Seilbahn-Spezialticket inkl. Party-Eintritt: Erwachsene Ꞓ 15,00 | Jugendliche Ꞓ 10,00 (Tickets nur vor Ort)

Reisen Sie entspannt mit der Mariazellerbahn an!

Das Kombiticket „Mariazellerbahn & Gruselglanz“ bietet ein besonderes Erlebnis inklusive An- und Abreise, Seilbahnfahrt und Gruselglanz, mit zusätzlichen Sonderzügen an ausgewählten Samstagen. Weitere Infos und Tickets: https://www.mariazellerbahn.at/angebote/mariazellerbahn-und-gruselglanz-buergeralpe

“Gruselglanz” Informationen & Tickets:

www.buergeralpe.at/sommer/gruselglanz/

Ausblick Lichterzauber:

www.buergeralpe.at/winter/lichterzauber/