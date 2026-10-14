Erstmals eine Frau an der Spitze der ÖBR: Feierliche Amtsübergabe im Wiener Rathaus

Wien, Österreich (OTS) -

Nach 20 Jahren an der Spitze der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft (ÖBR) hat Gerhard Weißgrab seine Präsidentschaft beendet. Zu seiner Nachfolgerin wurde am 7. Oktober 2026 Erika Erber gewählt – sie ist die erste Frau in dieser Funktion in der Geschichte der ÖBR.

Die Amtsübergabe wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am 9. Oktober 2026 im Wiener Rathaus begangen. Der Festsaal war erfüllt von Wertschätzung und Verbundenheit: Ehrengäste aus allen buddhistischen Gruppen der ÖBR, Persönlichkeiten und Gelehrte unterschiedlicher buddhistischer Traditionen, zahlreiche Mitglieder des Rates der Religionen sowie der Bürgermeister der Stadt Wien waren zugegen. Als erste Amtshandlung überreichte die neue Präsidentin Gerhard Weißgrab die Urkunde für die Ehrenpräsidentschaft der ÖBR als Zeichen des Dankes für zwei Jahrzehnte engagierten Wirkens.

Das neu gewählte Präsidium:

Präsidentin: Erika Erber

Erika Erber Vizepräsidentin: Nanda Stüger-Kühn

Nanda Stüger-Kühn Vizepräsident: Hubert Weitensfelder

Hubert Weitensfelder Generalsekretär: Johannes Kronika (wiedergewählt)

Der Vorstand der Buddhistischen Gemeinde Österreichs (BGÖ) setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Gerald Prucher

Gerald Prucher Stellvertreter: Michael Aldrian (wiedergewählt)

Michael Aldrian (wiedergewählt) Stellvertreter: Guntram Ferstl (wiedergewählt)

Mit Erika Erber an der Spitze beginnt ein neues Kapitel für den Buddhismus in Österreich. Das neue Präsidium und der Vorstand der BGÖ blicken mit vielen Ideen, frischer Energie und großer Vorfreude auf die kommenden fünf gemeinsamen Jahre.

Rückfragehinweis: Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft Fleischmarkt 16, 1010 Wien Tel.: +43 1 512 37 19 E-Mail: [email protected] Web: www.buddhismus-austria.at