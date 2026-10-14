Wien (OTS) -

Wie sieht die Schule der Zukunft aus? Beim Kreativwettbewerb LUFTSPRUNG 2026 – Meine Klimaschule der Zukunft lädt die Plattform MeineRaumluft.at Schulklassen in ganz Österreich ein, Ideen für eine gesunde und klimafreundliche Lernumgebung zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen ein gutes Raumklima, Wohlbefinden und die Frage, wie Schulen nachhaltig gestaltet werden können. Gemeinsam können Schüler:innen ihre Vision einer zukunftsfähigen Schule kreativ umsetzen und präsentieren. Die kreativste Klasse jedes Bundeslandes gewinnt eine Lüftungsampel für das Klassenzimmer. Die Teilnahme ist kostenlos und richtet sich an Lehrkräfte und ihre Klassen. Informationen und Anmeldung unter www.meineraumluft.at – das Anmeldeformular ist im Beitrag auf der Startseite zu finden.