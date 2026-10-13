Galaabend für Österreichs Kultur des Gebens

Wien (OTS) -

Rosa Bergmann, Gründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Hobby Lobby, ist „Fundraiserin des Jahres 2026“. Mit der Auszeichnung würdigt der Fundraising Verband Austria (FVA) ihr beispielgebendes Engagement, mit dem sie Kindern und Jugendlichen neue Zugänge zu Bildung, Freizeit und persönlicher Entwicklung eröffnet. Seit dem Start 2019 ist es Bergmann gelungen, Hobby Lobby in Rekordzeit zu einer international an 15 Standorten tätigen Organisation aufzubauen. Die Verleihung bildete den Höhepunkt des Galaabends im Europahaus Wien zum 30-jährigen Bestehen des FVA im Rahmen des Österreichischen Fundraising Kongresses.



Auszeichnung für prägende Persönlichkeiten des Fundraisings

Mit der Auszeichnung „Fundraiser:in des Jahres“ holt der Fundraising Verband Austria Persönlichkeiten aus dem heimischen Spendenwesen vor den Vorhang, die mit ihrem Engagement, ihrem Mut und ihrer Überzeugungskraft wesentlich dazu beigetragen haben, dass gemeinnützige Organisationen mehr für den guten Zweck bewirken können. Zu den bisherigen Preisträger:innen zählen unter anderem Gery Keszler, Sabine Haag, Heli Dungler, Marianne Hengl, Werner Kerschbaum, Michael Landau und Reinhard Heiserer. Als erste Person überhaupt wurde Cecily Corty, Gründerin der Vinzenzgemeinschaft St. Stephan und langjährige Leiterin der VinziRast Wien-Meidling, 2008 als „Fundraiserin des Jahres“ ausgezeichnet.

2026 geht die Auszeichnung an Rosa Bergmann, die mit einer klaren Idee und großem persönlichem Einsatz neue Chancen für Kinder und Jugendliche geschaffen hat. Hobby Lobby ermöglicht Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen und finanziellen Situation den Zugang zu kostenlosen Freizeit- und Bildungsangeboten. Was 2019 mit einer Pilotphase und den ersten 100 Kindern und Jugendlichen in Wien-Favoriten begann, hat sich zu einer internationalen Organisation entwickelt. Heute ist Hobby Lobby an 15 Standorten in drei Ländern aktiv und bietet kostenlose Kurse in Bereichen wie Sport und Bewegung, Kreativität, Kunst, Technik und Wissen an. Mehr als 600 Ehrenamtliche tragen dazu bei, Kindern und Jugendlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen, ihre Interessen und Talente zu entdecken und soziale Kompetenzen zu entwickeln.

„Aus der Beobachtung, dass viele Kinder keinen Zugang zu fördernden Freizeit- und Bildungsangeboten haben, entwickelte Rosa Bergmann eine Initiative, die heute Tausenden jungen Menschen neue Chancen ermöglicht. Was als lokale Idee begann, ist unter anderem durch ihre exzellenten Fundraising-Kompetenzen zu einer Organisation mit 30 Mitarbeitenden herangewachsen. Dadurch können aktuell mehr als 4.000 Kinder in drei Ländern wöchentlich begleitet werden“ , betonte Ruth Williams, Geschäftsführerin des Fundraising Verband Austria, bei der Preisverleihung.

Raphaela Friedl, Co-Geschäftsführerin Hobby Lobby, unterstrich in ihrer Laudatio die große Überzeugungskraft der Preisträgerin: „Rosa Bergmann hat mit einer einfachen Idee mehreren tausend Kindern die Möglichkeit gegeben, sich auszuprobieren, Selbstvertrauen zu entwickeln und ihre Potenziale auszuschöpfen. Wie hat sie das geschafft? Sie denkt in Möglichkeiten und steckt andere damit an.“



30 Jahre Fundraising Verband Austria – 30 Jahre für die Kultur des Gebens

Die Preisverleihung im Rahmen des Österreichischen Fundraising Kongresses stand heuer auch im Zeichen eines besonderen Jubiläums: Der FVA feiert 2026 sein 30-jähriges Bestehen. Seit 1996 stärkt der Verband das österreichische Spendenwesen durch Weiterbildung, Vernetzung, Information und Qualitätsstandards. Der Galaabend im Europahaus Wien (Schloss Miller-Aichholz) bot die ideale Gelegenheit, gemeinsam mit der Fundraising-Community auf drei Jahrzehnte Engagement für die Kultur des Gebens zurückzublicken.

Ruth Williams: „Unser Dank gilt allen, die den Verband seit seiner Gründung geprägt und mitgestaltet haben, dem Team des Fundraising Verbandes, all unseren treuen Sponsoren und ganz besonders unseren mittlerweile rund 380 aktiven Mitgliedern. Gemeinsam entwickeln wir das Fundraising in Österreich laufend weiter und schaffen damit die Voraussetzungen dafür, dass gemeinnützige Organisationen auch in Zukunft viel Gutes bewirken können.“

Durch den Abend führte Kabarettist und Arzt Omar Sarsam. Für einen musikalischen Höhepunkt sorgte Ina Regen, die dem Jubiläumsabend eine besondere Note verlieh. Die 33. Ausgabe des Österreichischen Fundraising Kongresses läuft noch bis 14. Oktober in Zusammenarbeit mit DIRECT MIND, DialogDirect, Erste Bank, fundoffice, Österreichische Post AG, FundraisingBox und TeleDIALOG als Hauptsponsoren sowie zahlreichen weiteren Partnern.