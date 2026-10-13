Die Buben Im Pelz: Neues Album „Menschen Ohne Freunde“

Wien (OTS) -

Die Pioniere der österreichischen Dialekt-Welle veröffentlichen im Oktober ihr neues Album Menschen Ohne Freunde (Noise Appeal Records, VÖ: 30.10.2026). Eine Platte voller morbider Melancholie. Persönliche Erfahrungen mischen sich mit Beobachtungen aus der Stadt an der Donau. Das Sinistre flirtet mit dem Romantischen, bissiger Humor ist fixer Bestandteil.



Die Songs erzählen von Vergänglichkeit, Isolation, aber auch neuen Anfängen und dem kurzen Moment großer Liebe. Manchmal klingt das musikalisch waidwund, dann wieder kuschelig und leichtfüßig, wie in Zuckerwatte aus dem Wiener Prater verpackt. Für das bemerkenswerte Cover ist der bildende Künstler Roland Reiter verantwortlich, der seit 2023 bei den Buben im Pelz auch hinter dem Schlagzeug sitzt. Seine Skulptur Henry & Paul bildet perfekt die Stimmung hinter den neuen Songs ab.



Als Drummer vervollständigt er das Line-up dieser speziellen Formation. Als Christian Fuchs und David Pfister (bekannt von FM4) anno 2014 Die Buben Im Pelz gründeten, wollten sie zunächst an die legendäre „Neigungsgruppe Sex, Gewalt & gute Laune“ anschließen, ihr Vorgängerprojekt, das eine neue Dialekt-Welle in der deutschsprachigen Popwelt mitauslöste. Aber im Laufe der Zeit entstand eine Indie-Allstar-Band, zu der auch Bernd Supper (Scarabeus Dream), Markus Reiter (Destroyed but Not Defeated) und Christof Baumgartner (Fetish 69) zählen.



Singles/Anspieltipps: Luft, Für Di, Kleine Tode in Berlin

Download EPK /// Buy Menschen Ohne Freunde /// Facebook /// Instagram /// Spotify

Die Buben im Pelz LIVE

Acoustic Set

Datum: 15.10.2026, 19:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Cafe Wolf



Graz

Die Buben im Pelz LIVE

Album-Release-Show

Datum: 04.11.2026, 19:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Chelsea



Wien

Die Buben im Pelz LIVE

Acoustic Set

Datum: 04.12.2026, 19:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Shalimar



Wien

Die Buben im Pelz LIVE

Acoustic Set

Datum: 11.12.2026, 19:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Exil Records



Neunkirchen