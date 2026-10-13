  • 13.10.2026, 17:01:04
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  • OTS0154

Die Buben Im Pelz: Neues Album „Menschen Ohne Freunde“

VÖ am 30.10.2026 bei Noise Appeal Records LP/CD/Digital

Albumcoverartwork Skulptur: Roland Reiter „Henry & Paul“
Wien (OTS) - 

Die Pioniere der österreichischen Dialekt-Welle veröffentlichen im Oktober ihr neues Album Menschen Ohne Freunde (Noise Appeal Records, VÖ: 30.10.2026). Eine Platte voller morbider Melancholie. Persönliche Erfahrungen mischen sich mit Beobachtungen aus der Stadt an der Donau. Das Sinistre flirtet mit dem Romantischen, bissiger Humor ist fixer Bestandteil.


Die Songs erzählen von Vergänglichkeit, Isolation, aber auch neuen Anfängen und dem kurzen Moment großer Liebe. Manchmal klingt das musikalisch waidwund, dann wieder kuschelig und leichtfüßig, wie in Zuckerwatte aus dem Wiener Prater verpackt. Für das bemerkenswerte Cover ist der bildende Künstler Roland Reiter verantwortlich, der seit 2023 bei den Buben im Pelz auch hinter dem Schlagzeug sitzt. Seine Skulptur Henry & Paul bildet perfekt die Stimmung hinter den neuen Songs ab.


Als Drummer vervollständigt er das Line-up dieser speziellen Formation. Als Christian Fuchs und David Pfister (bekannt von FM4) anno 2014 Die Buben Im Pelz gründeten, wollten sie zunächst an die legendäre „Neigungsgruppe Sex, Gewalt & gute Laune“ anschließen, ihr Vorgängerprojekt, das eine neue Dialekt-Welle in der deutschsprachigen Popwelt mitauslöste. Aber im Laufe der Zeit entstand eine Indie-Allstar-Band, zu der auch Bernd Supper (Scarabeus Dream), Markus Reiter (Destroyed but Not Defeated) und Christof Baumgartner (Fetish 69) zählen.


Singles/Anspieltipps: Luft, Für Di, Kleine Tode in Berlin

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Die Buben im Pelz LIVE

Acoustic Set

Datum: 15.10.2026, 19:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Cafe Wolf

Graz

Die Buben im Pelz LIVE

Album-Release-Show

Datum: 04.11.2026, 19:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Chelsea

Wien

Die Buben im Pelz LIVE

Acoustic Set

Datum: 04.12.2026, 19:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Shalimar

Wien

Die Buben im Pelz LIVE

Acoustic Set

Datum: 11.12.2026, 19:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Exil Records

Neunkirchen

Die Buben Im Pelz - Menschen Ohne Freunde

12″ Vinyl, Printed Inner Sleeve inkl. DL Code CD, Digipak

Rückfragen & Kontakt

Die Buben im Pelz
David Pfister
Telefon: 00436766106361
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.noiseappeal.com/

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Vorschau Bild von Albumcoverartwork Skulptur: Roland Reiter „Henry & Paul“ [Bild, 7.99MB]
Vorschau Bild von Die Buben Im Pelz [Bild, 13.39MB]
[Donnerstag, 15.10.2026, 19:00]
[Mittwoch, 04.11.2026, 19:00]
[Freitag, 04.12.2026, 19:00]
[Freitag, 11.12.2026, 19:00]

Die Buben im Pelz

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