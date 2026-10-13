  • 13.10.2026, 16:01:04
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  • OTS0151

Medieneinladung: Agri-PV-Wind-Park Gattendorf

Foto- und Filmtermin

Anfahrtsplan Agri-PV-Wind-Park Gattendorf
Gattendorf (OTS) - 

Wir laden herzlich zu einem Foto-/Filmtermin im Agri-PV-Wind-Park Gattendorf ein. Mit der Inbetriebnahme der 86 Megawatt Tracker-PV-Anlage wird ein weiterer großer Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit des Burgenlands gesetzt.

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Ort: Agri-PV-Wind-Park Gattendorf | Koordinaten: https://maps.app.goo.gl/jxPMuwsASHaBCkRQ6?g_st=iw

HINWEIS: Bitte Anfahrtsplan berücksichtigen. Feldwege sind in Satellitenansicht besser erkenntlich.

Zeit: Mittwoch, 14. Oktober 2026, 10:30 Uhr

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Teilnehmer:

  • Landeshauptmann Hans Peter Doskozil
  • CEO Burgenland Energie Stephan Sharma

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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Mag. Jürgen Schwarz
Unternehmenssprecher Burgenland Energie AG
Telefon: +43 (0)664/88210275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.burgenlandenergie.at

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