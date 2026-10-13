Medieneinladung: Agri-PV-Wind-Park Gattendorf

Gattendorf (OTS) -

Wir laden herzlich zu einem Foto-/Filmtermin im Agri-PV-Wind-Park Gattendorf ein. Mit der Inbetriebnahme der 86 Megawatt Tracker-PV-Anlage wird ein weiterer großer Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit des Burgenlands gesetzt.

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Ort: Agri-PV-Wind-Park Gattendorf | Koordinaten: https://maps.app.goo.gl/jxPMuwsASHaBCkRQ6?g_st=iw

HINWEIS: Bitte Anfahrtsplan berücksichtigen. Feldwege sind in Satellitenansicht besser erkenntlich.

Zeit: Mittwoch, 14. Oktober 2026, 10:30 Uhr

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Teilnehmer:

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil

CEO Burgenland Energie Stephan Sharma

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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].