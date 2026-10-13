Hören, was wirklich zählt: Hansaton präsentiert das neue Phonak Audéo EON SphereTM

Wals-Himmelreich (OTS) -

Ein Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, das Mittagessen im gut besuchten Restaurant oder ein Abend mit der Familie: Oft sind es nicht die lautesten Geräusche, die wirklich zählen, sondern einzelne Stimmen dazwischen. Für Menschen mit Hörminderung kann genau das zunehmend anstrengend werden. Das neue Phonak Audéo EON SphereTM setzt künstliche Intelligenz deshalb dort ein, wo modernes Hören besonders gefordert ist: beim Verstehen von Sprache inmitten anderer Geräusche.

Wie gut das eigene Gehör im Alltag funktioniert, lässt sich bei einer professionellen Hörmessung feststellen.

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Wenn Hören plötzlich Konzentration verlangt

Ein Hörverlust bedeutet nicht zwangsläufig, dass Gespräche gar nicht mehr gehört werden. Häufig wird es zunächst einfach schwieriger, einer bestimmten Stimme zu folgen, wenn gleichzeitig andere Menschen sprechen, Telefone läuten oder Hintergrundgeräusche hinzukommen.

Das kann auch im Berufsleben relevant werden. Meetings, Gespräche mit Kundinnen und Kunden oder Videokonferenzen verlangen ohnehin Aufmerksamkeit. Kommt erschwertes Sprachverstehen hinzu, kann Zuhören zusätzliche mentale Ressourcen beanspruchen. Eine aktuelle Studie mit berufstätigen Menschen mit Hörverlust beschreibt die Höranstrengung bei Videomeetings entsprechend als körperlich und mental fordernd. (1)

Auch Untersuchungen zum Arbeitsleben zeigen einen Zusammenhang zwischen Hörproblemen, Höranstrengung und dem Bedürfnis nach Erholung nach der Arbeit. Bei Beschäftigten mit Hörverlust konnte der Erholungsbedarf nach einer audiologischen Rehabilitation - unter anderem mit Hörgeräten - signifikant reduziert werden. (2)

"Gerade berufstätige Kundinnen und Kunden erzählen uns häufig nicht, dass sie zu wenig hören, sondern dass Gespräche und Meetings immer anstrengender werden. Wenn man ständig versucht, fehlende Informationen aus dem Zusammenhang zu ergänzen, kostet das Aufmerksamkeit. Deshalb schauen wir bei der Beratung sehr genau darauf, in welchen Situationen jemand besser verstehen möchte", erzählt Julia Erkinger, Hörakustikmeisterin und Fachgeschäftleiterin bei Hansaton in Gleisdorf.

Wenn künstliche Intelligenz die richtige Stimme hervorhebt

Genau bei solchen komplexen Hörsituationen setzt das Phonak Audéo EON SphereTM an. Herzstück ist ein eigener KI-Chip, der gemeinsam mit Spheric Speech Clarity 3.0 Sprache und störende Geräusche in Echtzeit verarbeitet. Ziel ist es, wichtige Stimmen auch dann klarer hervorzuheben, wenn Geräusche aus unterschiedlichen Richtungen kommen.

Dass moderne Hörgerätetechnologien nicht nur das Sprachverstehen unterstützen, sondern unter bestimmten Bedingungen auch die dafür notwendige Höranstrengung reduzieren können, zeigen unabhängige Studien. (3,4)

Für EON selbst liegen zusätzlich Herstelleruntersuchungen vor. Phonak berichtet unter anderem über Verbesserungen beim Sprachverstehen und eine geringere Höranstrengung durch seine aktuellen Signalverarbeitungs-Technologien. (5)

Technologie, die sich dem Leben anpasst

Moderne Hörgeräte begleiten ihre Trägerinnen und Träger längst nicht mehr nur beim persönlichen Gespräch. Das Phonak Audéo EON SphereTM lässt sich mit praktisch jedem Bluetooth-fähigen Smartphone verbinden. Die "Made For All"-Konnektivität ermöglicht die Verbindung mit einer breiten Palette Bluetooth-fähiger Smartphones und anderer Geräte, sodass etwa Telefonate, Musik oder Podcasts direkt über die Hörgeräte gehört werden können. Hinzu kommt die Unterstützung von Auracast Broadcast Audio, mit der entsprechend angebotene Audiosignale an kompatiblen öffentlichen Orten direkt empfangen werden können. (5) Aktuell gibt es in Österreich zwar noch keine Standorte hierfür, das Phonak Audéo EON SphereTM ist aber bereits jetzt zukunftsweisend aufgestellt.

Auch beim Tragekomfort wurde weiterentwickelt: Das neue Modell ist laut Hersteller gegenüber der vorherigen Sphere-Generation kleiner und leichter und bietet je nach Nutzung eine Akkulaufzeit von bis zu 38 Stunden (6) für ganztägigen Tragekomfort - vom ersten Meeting am Morgen bis zum Abendessen mit Freunden.

Wer die Funktionen genauer kennenlernen möchte, findet alle Informationen dazu auf der Hansaton Website.

Das neue Hörgerät von Phonak im Überblick

Entscheidend ist, wie es sich im eigenen Alltag anhört

So beeindruckend technische Daten sein können: Ob ein Hörgerät tatsächlich hilft, entscheidet sich im persönlichen Alltag. Eine Person möchte im Großraumbüro wieder leichter folgen, eine andere bei Besprechungen sicherer verstehen und die nächste vor allem Gespräche mit Familie und Freunden genießen.

"Für eine gute Hörgeräteanpassung ist entscheidend, den Alltag der Person zu kennen. Wir fragen deshalb nicht nur, wie jemand hört, sondern auch, wo das Hören besonders wichtig ist - im Beruf, beim Sport, im Restaurant oder zu Hause beim Fernsehen. Die Technik soll sich schließlich an das Leben anpassen und nicht umgekehrt", erklärt Julia Erkinger, Hörakustikmeisterin und Fachgeschäftleiterin bei Hansaton in Gleisdorf.

Dabei treffen internationale Entwicklungskompetenz und persönliche Betreuung vor Ort aufeinander: Hansaton und Phonak sind Teil der Sonova Gruppe, wodurch die Entwicklung moderner Hörlösungen und die persönliche Betreuung im Fachgeschäft unter einem gemeinsamen Dach zusammenkommen. (7)

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Quellen

(1) Marsja, E., Signoret, C. & Stenbäck, V. (2026). The digital workplace and meeting accessibility: A qualitative study on listening effort in video meetings for employees with hearing loss. Work, 84(1), 197-209.

(2) Van der Hoek-Snieders, H. E. M., Boymans, M. & Dreschler, W. A. (2023). Factors associated with change in the need for recovery and subjective listening effort in employees with hearing loss receiving aural rehabilitation. International Archives of Occupational and Environmental Health, 96(2), 271-283.

(3) Desjardins, J. L. (2016/2017). The Effects of Directional Processing on Objective and Subjective Listening Effort. Journal of Speech, Language, and Hearing Research.

(4) Desjardins, J. L. & Doherty, K. A. (2014). The effect of hearing aid noise reduction on listening effort in hearing-impaired adults. Ear and Hearing.

(5) Ulloa Sanchez et al. (2026). Phonak Audéo EON SphereTM outperforms four other hearing aids for clear speech in loud noise. Phonak Insight, Quelle: www.phonak.com/evidence

(6)Ulloa Sanchez et al. (2026). Phonak Audéo EON SphereTM outperforms four other hearing aids for clear speech in loud noise. Phonak Insight, Quelle: www.phonak.com/evidence

(7) Sonova Unternehmensinfos: https://www.sonova.com/de/unternehmen/