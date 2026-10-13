IT:U Innovation Lab verbindet Forschung und Wirtschaft in der gemeinsamen Arbeit an betrieblichen Herausforderungen

Linz (OTS) -

Mit dem WKO-Bildungscampus eröffnet die WKO Oberösterreich ein neues Zentrum für Qualifizierung, Kooperation und Wissenstransfer. Wie sich dieses Zusammenspiel von Bildung, Forschung und Praxis konkret gestalten lässt, zeigt die Zusammenarbeit mit der Interdisciplinary Transformation University (IT:U): Im IT:U Innovation Lab entwickeln Unternehmen, Studierende und Forschende gemeinsam Lösungen für konkrete betriebliche Herausforderungen und erproben, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und neue Technologien in der Praxis wirksam werden können.

Die IT:U versteht Transformation als konkrete Aufgabe für Wirtschaft und Gesellschaft. Sie gelingt dort, wo Menschen neue Technologien mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung verbinden und daraus neue Handlungsmöglichkeiten entwickeln. Das IT:U Innovation Lab schafft dafür einen gemeinsamen Arbeitsraum: Unternehmen, Studierende und Forschende bearbeiten konkrete betriebliche Herausforderungen der oberösterreichischen Wirtschaft und erproben, welchen Beitrag wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Möglichkeiten zu ihrer Lösung leisten können.

„Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Gewerbe und Handwerk stellen sich konkrete Fragen: Wo kann Künstliche Intelligenz im eigenen Betrieb einen Mehrwert schaffen? Welche Aufgaben kann Robotik unterstützen? Und welche Kompetenzen und Veränderungen in den Arbeitsabläufen braucht es, damit neue Technologien sinnvoll eingesetzt werden können? Unsere Studierenden fungieren hierbei als kleine ThinkTanks, die Lösungen finden, Prototypen erstellen und diese in der betrieblichen Praxis evaluieren“ , so IT:U Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt.

Betriebliche Herausforderungen als Ausgangspunkt

Ausgangspunkt der Zusammenarbeit ist die jeweilige betriebliche Herausforderung. Pro Branche bringen vier bis fünf Unternehmen ihr Praxiswissen, ihre Anforderungen und ihre Erfahrungen ein. Studierende und Forschende tragen wissenschaftliche Methoden, technologische Expertise und Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen bei. Gemeinsam untersuchen sie mögliche Lösungswege und überprüfen deren Potenzial unter betrieblichen Bedingungen.

Dabei kann auch die Erkenntnis, dass eine Technologie für eine bestimmte Aufgabe nicht geeignet ist, einen wichtigen Beitrag leisten: Sie schafft eine fundierte Grundlage für weitere Entscheidungen.

Voneinander Lernen und gemeinsam Lösungen finden

Das Innovation Lab macht den interdisziplinären und projektbasierten Ansatz der IT:U für die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft nutzbar. Studierende lernen konkrete Herausforderungen der Unternehmen zu verstehen. Erst nach einer tiefen Analyse der Situation identifizieren sie relevante Technologien und Methoden und entwickeln Prototypen. Hierzu gehört auch, die Praktiker aus den Unternehmen mitzunehmen auf eine Reise, in der die Arbeitsaufteilung zwischen Mensch und Maschine neu verhandelt wird.

„Für uns gehören Forschung, Lernen und die Arbeit an realen Herausforderungen zusammen. Wenn Studierende, Forschende und Unternehmen gemeinsam eine Fragestellung bearbeiten, entstehen neue Erkenntnisse und Kompetenzen auf allen Seiten. Genau darin liegt der Beitrag der IT:U: Menschen zu befähigen, Transformation aktiv zu gestalten. Gemeinsam entwickeln und erproben sie, wie wissenschaftliche Erkenntnisse zu anwendbaren Lösungen für die betriebliche Praxis werden können“ , so Lindstaedt.

Innovation mit Wirkung für den Wirtschaftsstandort

Im Mittelpunkt steht die praxisnahe Ausbildung der Studierenden im direkten Austausch mit Unternehmen. Denn erfolgreiche Transformation gelingt nicht allein durch neue Technologien. Sie gelingt, wenn Menschen gemeinsam herausfinden, wie diese ihre Arbeit verbessern und ihren Betrieb weiterbringen können.