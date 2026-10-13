NEOS Währing: Aumannplatz: Versammlung am 5. November lässt Bürger:innen zu Wort kommen

Wien (OTS) -

Die Proteste seit der Präsentation des Grobkonzepts zeigen, dass die beste Lösung für die Umgestaltung des Aumannplatzes noch nicht gefunden ist. Die durchs Minderheitenrecht einberufene Bürgerversammlung soll nun die Meinung der Bürger:innen einholen, um gemeinsam einen Weg zu finden.

„Uns war wichtig, die Meinung der Menschen im Bezirk einzuholen, denn nicht nur in der Bezirkspolitik, sondern auch in der Bevölkerungen wurden Stimmen gegen die geplante Umgestaltung laut. Diesen wollen wir hiermit Gehör schenken, um gemeinsam nach einer adäquaten Lösung zu suchen“, so Manuela-Anna Sumah-Vospernik, Bezirkssprecherin der NEOS in Währing.

NEOS Währing könnten sich für den Bereich eine Begegnungszone unter Anwenden von Tactictal Urbanism vorstellen. So wollen sie Geld sparen, dass sie wiederum in die Bildungseinrichtungen im Bezirk stecken wollen.

„Wir verstehen, dass eine Umgestaltung des Aumannplatzes eine Aufwertung des gesamten Grätzls bedeutet – sofern man sie richtig angeht. Mit der Bürgerversammlung wollen wir den Menschen eine Chance geben, ihre Ideen und Vorschläge einzubringen, sodass schlussendlich die bestmögliche Lösung gefunden wird. Denn die Währingerinnen und Währinger haben ein Mitspracherecht, wenn ein beträchtlicher Anteil des Bezirksbudgets ausgegeben werden soll“, schließt Sumah-Vospernik.