  • 13.10.2026, 15:21:37
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  • OTS0147

Zwei Drittel der Bau- und Handwerksbetriebe haben ihre Preise erhöht – 77 % erwarten weitere Preissteigerungen

Graz (OTS) - 

Laut einer Daibau-Umfrage unter 104 Bau- und Renovierungsanbietern haben 69,2 % ihre Preise 2026 erhöht, meist um höchstens 10 %. Hauptgründe sind höhere Material- (72,1 %) und Energiekosten (64,4 %).

76,9 % erwarten weitere Preissteigerungen in den kommenden zwölf Monaten. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage stabil: 48 % melden einen Anstieg, 36 % gleichbleibende Nachfrage.

Trotz höherer Kosten bleibt der Bedarf an Bau- und Renovierungsarbeiten bestehen. Viele Eigentümer investieren lieber in die Sanierung ihrer bestehenden Immobilie, um deren Wert und Energieeffizienz zu verbessern.

Für Bauherren werden frühzeitige Planung, transparente Angebote und Preisvergleiche daher immer wichtiger.

Quelle: Daibau.at, Anbieterumfrage 2026.

Mehr Informationen: https://www.daibau.at/artikel/1506/zwei_drittel_der_bauunternehmen_haben_ihre_preise_in_diesem_jahr_erhoht_77_erwarten_weitere_preissteigerungen

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