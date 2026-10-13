Premiere des ersten REDUCE Body & Mind Festivals

Bad Tatzmannsdorf (OTS) -

Wie schaffen wir es, älter zu werden und dabei möglichst lange gesund und aktiv zu bleiben? Dieser Frage widmete sich das erste REDUCE Body & Mind Festival von

25. September bis 2. Oktober 2026. Es brachte Wissenschaft, Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit zusammen und machte aus dem viel diskutierten Thema Longevity ein Erlebnis zum Mitmachen.



Wissen, das bewegt. Begegnungen, die bleiben.

Den Auftakt gestaltete Molekularbiologe und Longevity-Experte Dr. Slaven Stekovic mit seinem Vortrag „Jung bleiben, alt werden“. Wie sehr das Thema die Menschen beschäftigt, zeigte sich unmittelbar danach: Zahlreiche Fragen aus dem Publikum machten den Abend zu einem lebendigen Austausch. Neurowissenschaftlerin Dr. Manuela Macedonia rückte mit „Beweg dich! Und dein Gehirn sagt Danke!“ das Zusammenspiel von körperlicher Aktivität und geistiger Fitness in den Mittelpunkt. Weitere Impulse setzte unter anderem auch Kickbox-Weltmeisterin Nicole Trimmel.

Eine besondere Stärke des Festivals war die Verbindung der Gast-Speaker mit der Kompetenz des hauseigenen Teams. Die REDUCE Expertinnen und Experten boten Einblicke in ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus Medizin, Psychologie, Ernährung und Bewegung. In Workshops und aktiven Einheiten konnten die Teilnehmenden vieles selbst ausprobieren und Anregungen für ihren Alltag mitnehmen. Dabei wurde auch die Leidenschaft spürbar, mit der das Team Menschen für einen gesunden Lebensstil begeistert.

Viel positives Feedback und neue Ideen

Die Resonanz der Teilnehmenden sorgte sowohl bei den Speakern als auch beim Organisationsteam für große Freude. „Das Interesse, die persönlichen Gespräche und die positiven Rückmeldungen bestärken uns darin, das Format weiterzuentwickeln“, freut sich Geschäftsführer Andreas Leitner. Die Erfahrungen aus der Premiere fließen bereits in die Planung für das kommende Jahr ein.