  • 13.10.2026, 15:04:36
  • /
  • OTS0144

Wenn Eltern auf den Richter warten, verlieren Kinder wertvolle Zeit

Familienrechtsanwältin Valentina Philadelphy-Steiner warnt vor den Folgen langer Obsorge- und Kontaktrechtsverfahren.

Mag. Valentina Philadelphy-Steiner ist Familienrechtsanwältin in Wien und Gründerin der Kanzlei Philadelphy-Steiner Rechtsanwalts GmbH.
Wien (OTS) - 

Wien – Mehr als 250 richterliche Planstellen fehlen in Österreich. Mit ihrer Aktionswoche vom 12. bis 16. Oktober machen Richterinnen und Richter auf die dramatische Überlastung der Justiz aufmerksam. Familienrechtsanwältin Valentina Philadelphy-Steiner unterstützt ihre Forderungen und warnt zugleich vor den Folgen für betroffene Familien.

„Wenn Eltern monatelang auf eine Entscheidung über Obsorge oder Kontaktrecht warten, steht für sie weit mehr auf dem Spiel als ein Gerichtstermin. Für Kinder bedeutet jeder weitere Monat im Konflikt ihrer Eltern eine enorme Belastung, für Eltern bedeutet dies manchmal gar kein Kontakt zu den eigenen Kindern “, erklärt Philadelphy-Steiner.

Aus ihrer anwaltlichen Praxis kennt sie Fälle, in denen sich Konflikte über Jahre hinziehen. Eltern stehen einander zunehmend unversöhnlich gegenüber, Kinder geraten in Loyalitätskonflikte und versuchen zwischen Mutter und Vater zu vermitteln. Besonders dramatisch sei die Situation, wenn der Kontakt zu einem Elternteil vollständig abgebrochen ist und eine gerichtliche Entscheidung auf sich warten lässt.

„Unsere Pflegschaftsrichterinnen und -richter leisten unter enormem Druck wertvolle Arbeit. Aber ihnen fehlt oft schlicht die Zeit, sich mit den komplexen familiären Hintergründen auseinanderzusetzen oder in dringlichen Angelegenheiten entsprechend rasch zu agieren. Dabei geht es in Pflegschaftsverfahren um unsere Familien, um die Kinder. Was kann denn sonst wichtiger sein?“

Philadelphy-Steiner fordert daher neben einer besseren personellen Ausstattung der Gerichte auch einen stärkeren, verpflichtenden Einsatz von Mediation.

„Wir brauchen ein System, das Konflikte nicht über Jahre verwaltet, sondern Familien unterstützt. Die verpflichtende Anordnung von Mediation verhindert nicht die Freiwilligkeit zur Einigung.

Zur Person

Mag. Valentina Philadelphy-Steiner ist Familienrechtsanwältin und Präsidentin des Österreichischen Bundesverbandes für Mediation.

Rückfragen & Kontakt

Philadelphy-Steiner Rechtsanwalts GmbH
Mag. Valentina Philadelphy-Steiner
Telefon: +43 664 50 87 827
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Mag. Valentina Philadelphy-Steiner ist Familienrechtsanwältin in Wien und Gründerin der Kanzlei Philadelphy-Steiner Rechtsanwalts GmbH. [Bild, 4.2MB]

Philadelphy-Steiner Rechtsanwalts GmbH

Rückfragen & Kontakt

Philadelphy-Steiner Rechtsanwalts GmbH
Mag. Valentina Philadelphy-Steiner
Telefon: +43 664 50 87 827
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright