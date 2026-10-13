Wenn Eltern auf den Richter warten, verlieren Kinder wertvolle Zeit

Wien (OTS) -

Wien – Mehr als 250 richterliche Planstellen fehlen in Österreich. Mit ihrer Aktionswoche vom 12. bis 16. Oktober machen Richterinnen und Richter auf die dramatische Überlastung der Justiz aufmerksam. Familienrechtsanwältin Valentina Philadelphy-Steiner unterstützt ihre Forderungen und warnt zugleich vor den Folgen für betroffene Familien.

„Wenn Eltern monatelang auf eine Entscheidung über Obsorge oder Kontaktrecht warten, steht für sie weit mehr auf dem Spiel als ein Gerichtstermin. Für Kinder bedeutet jeder weitere Monat im Konflikt ihrer Eltern eine enorme Belastung, für Eltern bedeutet dies manchmal gar kein Kontakt zu den eigenen Kindern “, erklärt Philadelphy-Steiner.

Aus ihrer anwaltlichen Praxis kennt sie Fälle, in denen sich Konflikte über Jahre hinziehen. Eltern stehen einander zunehmend unversöhnlich gegenüber, Kinder geraten in Loyalitätskonflikte und versuchen zwischen Mutter und Vater zu vermitteln. Besonders dramatisch sei die Situation, wenn der Kontakt zu einem Elternteil vollständig abgebrochen ist und eine gerichtliche Entscheidung auf sich warten lässt.

„Unsere Pflegschaftsrichterinnen und -richter leisten unter enormem Druck wertvolle Arbeit. Aber ihnen fehlt oft schlicht die Zeit, sich mit den komplexen familiären Hintergründen auseinanderzusetzen oder in dringlichen Angelegenheiten entsprechend rasch zu agieren. Dabei geht es in Pflegschaftsverfahren um unsere Familien, um die Kinder. Was kann denn sonst wichtiger sein?“

Philadelphy-Steiner fordert daher neben einer besseren personellen Ausstattung der Gerichte auch einen stärkeren, verpflichtenden Einsatz von Mediation.

„Wir brauchen ein System, das Konflikte nicht über Jahre verwaltet, sondern Familien unterstützt. Die verpflichtende Anordnung von Mediation verhindert nicht die Freiwilligkeit zur Einigung.