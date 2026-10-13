Philipp Pracser neuer Chief Operating Officer (COO) von Müller Transporte

Wiener Neudorf (OTS) -

Mit Oktober 2026 wurde Philipp Pracser zum neuen COO bei Müller Transporte bestellt. Mit umfassender Expertise im Bereich der Logistik und langjähriger Führungserfahrung verstärkt er ab sofort die Geschäftsführung des führenden Logistik- und Transportunternehmens.

Müller Transporte zählt zu Österreichs führenden Logistik- und Transportunternehmen im Bereich temperaturgeführter Ladungen von Lebensmittel, Obst und Gemüse sowie Pharmaprodukte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wiener Neudorf (NÖ) und verbindet mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an seinen sechs Standorten in Österreich und dem benachbarten Ausland langjährige Erfahrung mit hoher operativer Leistungsfähigkeit. Eigene Kühl- und Lagerhallen sowie konsequente Standards bei Temperaturführung, Präzision und Hygiene machen Müller Transporte zu einem leistungsstarken Partner für temperaturgeführte Logistik in Zentraleuropa.

Der Logistikexperte Mag. Philipp Pracser (41) fungiert ab sofort als Chief Operating Officer (COO) bei Müller Transporte, wo er im Tagesgeschäft die operativen Abläufe sowie die Effizienz aller logistischen Prozesse steuert und weiterentwickelt. Der Niederösterreicher hat seinen Studienabschluss an der Fachhochschule des BFI Wien im Bereich Logistik und Transportmanagement absolviert. Im Anschluss an seine Ausbildung führte sein beruflicher Werdegang ausschließlich zu Logistik- und Transportunternehmen, darunter Gebrüder Weiss, Quehenberger Logistics, SAW International, Nagel Group und Schachinger marken & frische Logistik GmbH, wo Pracser zuletzt die Geschäftsführung innehatte.

Christopher Müller, CEO von Müller Transporte: „ Mit Philipp Pracser haben wir einen großartigen Fachmann und Menschen für die Position des Chief Operating Officer (COO) bei Müller Transporte gefunden. Als ausgewiesener Logistikexperte mit langjähriger Führungserfahrung kann er wesentlich zum weiteren Wachstum unseres Unternehmens beitragen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die Impulse, die er unserer Müller Transporte Gruppe geben wird. “

Philipp Pracser, neuer COO von Müller Transporte: „ Müller Transporte steht für Erfahrung, Verlässlichkeit und eine starke Unternehmenskultur. Daran möchte ich anknüpfen und gemeinsam mit dem Team die operative Leistungsfähigkeit weiter ausbauen, Innovation vorantreiben und nachhaltiges Wachstum schaffen. Mein Ziel ist klar: Bewährtes sichern und gemeinsam mit einem starken Team Müller Transporte fit für die Zukunft der Logistik machen. “

Über die Müller Transporte-Gruppe – www.muellertransporte.at

Müller Transporte zählt zu Österreichs führenden Transportunternehmen im Bereich temperaturgeführter Ladungen und wurde 1959 gegründet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wiener Neudorf (NÖ) am Stadtrand von Wien. An seinen sechs Firmenstandorten in Österreich und dem benachbarten Ausland beschäftigt das Unternehmen 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Müller Transporte trägt seit über 60 Jahren täglich zum reibungslosen Ablauf im Wirtschaftsleben und zur Verfügbarkeit von Waren bei. Transportiert werden vorwiegend Lebensmittel, Obst und Gemüse sowie Pharmaprodukte, bei denen eine temperierte Lagerung sowie Genauigkeit und Hygiene auf dem Transportweg für Hersteller und Endverbraucher entscheidend sind. Müller Transporte zählt bei temperaturgeführten Transporten zu den leistungsstärksten Logistik-Dienstleistern in Zentraleuropa und verfügt über eigene Kühl- und Lagerhallen. Neben dem Stammsitz in Wiener Neudorf verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Wien, Kalsdorf (Stmk), Hörsching (OÖ) und Kuty (SK). Müller Transporte besitzt seit vielen Jahren zahlreiche Qualitätszertifizierungen: Darunter seit 1998 die Zertifizierung nach ISO 9002, seit 2018 die Zertifizierung der Fedl Kühllogistik GmbH nach IFS-Storage and Distribution sowie die Zertifizierung nach TAPA TSR Level 1 und seit 2022 die Zertifizierung nach ISO 14001.