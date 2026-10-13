Ein Winter voller Möglichkeiten im SalzburgerLand

SalzburgerLand/Wien (OTS) -

Skifahren und Wintersport bleiben wichtige Säulen, gleichzeitig gewinnen Naturerlebnisse und bewusste Regeneration an Bedeutung. Mit sportlichen Großereignissen, stimmungsvollen Adventangeboten und vielfältigen Aktivitäten abseits der Pisten präsentiert sich das SalzburgerLand als vielseitige Winterdestination.

Nach einem erfolgreichen Sommer mit 11,75 Millionen Nächtigungen von Mai bis August 2026 und einem Plus von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr startet das SalzburgerLand mit Rückenwind in die Wintersaison. Davon entfallen alleine aus den östlichen Bundesländern (Wien, Niederösterreich, Burgenland) knapp über zehn Prozent aller Nächtigungen. Unter dem Motto „Voller Leben, voller Ruhe“ steht die Vielfalt des alpinen Winters im Mittelpunkt. Das Angebot reicht von sportlichen Herausforderungen über kulturelle Höhepunkte bis hin zu bewussten Auszeiten in der Natur.

Wintersport und Wintererlebnisse verbinden

Der Skibetrieb am Kitzsteinhorn ist bereits gestartet, weitere Skigebiete folgen je nach Schneelage. Mit der Winterkampagne „Dafür leben wir“ rückt das SalzburgerLand die Begeisterung für den Wintersport und das besondere Lebensgefühl in den Bergen in den Mittelpunkt. „Wir kommen aus einem sehr starken Sommer und blicken optimistisch auf die kommende Wintersaison. Skifahren und Wintersport bleiben zentrale Säulen unseres Angebots. Gleichzeitig möchten wir zeigen, wie viele weitere Facetten der Winter bereithält. Diese Vielfalt zeigt sich in den zahlreichen sportlichen und kulturellen Höhepunkten der kommenden Monate. Von den Ski-Weltcup-Rennen in Dachstein West, Flachau und Saalbach über die Vierschanzentournee der Herren und erstmals auch der Frauen bis hin zur neuen Mountain Classic in Bischofshofen reicht das sportliche Programm. Gleichzeitig stehen 80 Jahre Salzburger Adventsingen, 25 Jahre Hellbrunner Adventzauber und die alljährliche Mozartwoche für die kulturelle Vielfalt unseres Landes. Zudem erleichtern wir mit dem Guest Mobility Ticket unseren Gästen die Mobilität vor Ort“, so Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft.

Großarltal bietet Naturgenuss abseits der Pisten

Wie vielseitig der Winter sein kann, zeigt das Großarltal. „Wir bieten Ski- und Naturgenuss für die ganze Familie. Die Skischaukel Großarltal-Dorfgastein, der stimmungsvolle Salzburger Bergadvent sowie Schneeschuhwanderungen, Skitouren und Naturerlebnisse im Bergsteigerdorf Hüttschlag machen die Vielfalt unseres Winterangebots aus“, erklärt Thomas Wirnsperger, Geschäftsführer des Tourismusverbands Großarltal. Neben Bewegung in der winterlichen Natur kommt auch der Genuss nicht zu kurz. Angebote wie die „Ski- und Weingenusswoche“ im März laden dazu ein, einen aktiven und erlebnisreichen Wintertag entspannt ausklingen zu lassen.

Attraktive Winterangebote im SalzburgerLand

Wer den Winter gerne sportlich aktiv erlebt, findet beim „BERG-GESUND“-Winterangebot in Großarl ein abwechslungsreiches Aktivprogramm mit geführten Skitouren, Schneeschuhwanderungen und weiteren Wintererlebnissen. Das Paket ist bereits ab 243 Euro pro Person buchbar. Auch die Kombination aus Pistenvergnügen und Entspannung ist im SalzburgerLand besonders attraktiv. Der Ski- und Thermen-Kurzaufenthalt im Gasteinertal verbindet einen Zwei- oder Drei-Tages-Skipass mit einem Tageseintritt in die Alpentherme Gastein oder die Felsentherme und ist für drei Übernachtungen bereits ab 270 Euro pro Person buchbar. Wer den Winter lieber zu Fuß erkundet, kann beim Winterweitwandern am Hochkönig sechs Übernachtungen und vier winterliche Weitwander-Etappen genießen. Die Pauschale ist bereits ab 239 Euro pro Person erhältlich.

Mit der Super Ski Card steht Wintersportlern den ganzen Winter über ein besonders umfangreiches Pistenangebot offen. Sie gilt in 23 Skiregionen im SalzburgerLand und angrenzenden Skigebieten und umfasst insgesamt mehr als 2.800 Pistenkilometer. Ein Sechs-Tage-Skipass für Erwachsene kostet in der Hauptsaison 449 Euro.

Auch für Familien und junge Wintersportler gibt es im SalzburgerLand attraktive Angebote. Mit der „Junior XPLORE CARD“ fahren unter 19-Jährige im Ticketverbund der Alpin Card jeden Samstag um 15 Euro Ski. In der Ski Alm Lofer sind Kinder und Jugendliche an Samstagen in Begleitung ihrer Eltern gratis auf der Piste, während Ski amadé mit dem Junior Weekend Bonus vergünstigte Tageskarten für Kinder und Jugendliche anbietet. Mit der „Mini’s Week“ von Ski amadé gibt es zudem ein Pauschalangebot für Kinder (ab Jahrgang 2021) inklusive sieben Übernachtungen im Zimmer der Eltern, Skikurs, Skiverleih und Sechs-Tage-Skipass ab 199 Euro pro Kind.

Alle weiteren attraktiven Winterangebote sowie Informationen zu den Ermäßigungen bei den Skipässen im SalzburgerLand finden Sie auf dem Presseportal der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft.

Bewegung und Regeneration im Einklang

Die Natur bietet nicht nur Raum für Bewegung, sondern auch für bewusste Erholung. Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichster Olympiasportler, unterstreicht die Bedeutung des Zusammenspiels von Aktivierung und Regeneration für das persönliche Wohlbefinden. „Natur und Bewegung im SalzburgerLand sind für mich Medizin. Eine Medizin mit wunderbaren Nebenwirkungen: Lebensfreude, neue Energie und mehr Lebensqualität. Das Beste daran? Wir können diese Medizin zwar nicht schlucken, aber buchen“, so Gottwald. Die Kombination aus Aktivität und Regeneration macht den Winter im SalzburgerLand zu einer Einladung, neue Energie zu tanken und sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen.