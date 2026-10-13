Stelios nahm es mit den Fluggesellschaften auf mit easyJet

LONDON (OTS) -

LONDON (ots)

easyShop.com startet in 21 europäischen Ländern als Konkurrent zu Amazon

Der Marktplatz hält keine Lagerbestände, verkauft keine Eigenmarkenprodukte und steht niemals im Wettbewerb mit seinen Händlern

Einzelhändler können über ein einziges Konto in 21 Märkte verkaufen, wobei die Mehrwertsteuer automatisch berechnet wird.

Hunderte von Einzelhändlern sind bereits im Geschäft, und im Vorfeld des Black Friday und der Weihnachtssaison kommen immer mehr hinzu.

Vor dreißig Jahren gründete Sir Stelios Haji-Ioannou easyJet, um den etablierten Fluggesellschaften Konkurrenz zu machen. Nun überträgt der Gründer der easy Markenfamilie dieselbe Herausforderer-Philosophie auf den Online-Handel mit easyShop.com, einem neuen, branchenübergreifenden Marktplatz, der Amazon Konkurrenz machen soll und nun offiziell in 21 europäischen Ländern verfügbar ist.

Mit dieser Markteinführung erschließt die Marke easy einen der weltweit größten Verbrauchermärkte mit einem Konzept, das auf Preis-Leistungs-Verhältnis, Einfachheit und Prämien für Käufer setzt, sowie einem Marktplatzmodell, das Einzelhändlern ein faireres Umfeld für ihr Wachstum bieten soll.

Im Gegensatz zu einzelhandelsorientierten Marktplätzen hält easyShop keine Lagerbestände, verkauft keine Eigenmarkenprodukte und steht nicht im Wettbewerb mit den Unternehmen, die seine Plattform nutzen. Jedes Produkt gehört einem Händler, und jede Kundenbestellung bedeutet einen Verkauf für einen Händler.

Sir Stelios Haji-Ioannou, Gründer der easy Markenfamilie, sagte:

„Wettbewerb ist gut für die Verbraucher und gut für die Unternehmen. Der Markt profitiert nicht davon, wenn jeder das Gefühl hat, nur eine einzige Anlaufstelle zu haben."

„easyShop vereint die Werte, für die die Marke easy seit jeher steht – Einfachheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Auswahl, mit einem Marktplatzmodell, das darauf ausgelegt ist, Einzelhändlern beim Wachstum zu helfen, anstatt mit ihnen zu konkurrieren. Ich glaube, es gibt reichlich Spielraum für einen neuen Ansatz beim Online-Shopping."

Einzelhändler können über ein einziges Konto Kunden in 21 Märkten ihrer Wahl erreichen, wobei die Mehrwertsteuer automatisch berechnet wird. Sie müssen nicht in jedem Land eine Gesellschaft gründen, was Unternehmen, für die Kosten und die Komplexität lokaler Geschäftstätigkeiten bisher möglicherweise ein Hindernis darstellten, den Weg zur internationalen Expansion ebnet.

Nach der schrittweisen Einführung der lokalen Websites sind bereits Hunderte von Händlern auf easyShop aktiv. Da der Black Friday und Weihnachten näher rücken, lädt der Marktplatz nun weitere Verkäufer aus Großbritannien, Europa und der ganzen Welt ein, sich anzumelden, ihre Reichweite zu vergrößern und von der umsatzstärksten Zeit des Jahres zu profitieren.

easyShop wird von OnCommerce betrieben, dem Anbieter von Marktplatz-Technologie, der auch hinter OnBuy und dem in Kürze startenden Comet-Marktplatz steht.

Cas Paton, Gründer und CEO von OnCommerce, erklärte:

„Zu viele Einzelhändler bauen ihr Geschäft auf einer Plattform auf, die gleichzeitig ihr größter Konkurrent ist. Wir halten das für falsch. easyShop wird niemals gegen die Unternehmen verkaufen, die über die Plattform verkaufen."

„Die Marke ‚easy' hat 30 Jahre lang gegen das Establishment gekämpft und gewonnen. Jetzt nehmen wir es mit den Giganten des Online-Handels auf, und zwar auf der Seite der Verkäufer, um ihnen die faire Behandlung zu verschaffen, die ihnen schon viel zu lange vorenthalten wurde."

Für Käufer vereint easyShop Millionen von Produkten von vertrauenswürdigen Händlern an einem Ort, mit wettbewerbsfähigen Preisen, kostenlosem Versand für Millionen von Produkten, Prämien bei jedem Einkauf, flexiblen Zahlungsoptionen und verifizierten Bewertungen.

Händler können sich unter registrieren, um auf easyShop zu verkaufen.

Kunden können unter die Website von easyShop unter besuchen.

Anfragen für Interviews mit Sir Stelios Haji-Ioannou sind an Tavistock zu richten und unterliegen der Verfügbarkeit.

Über easyShop

easyShop ist ein Online-Marktplatz mit einem breiten Sortimentsangebot, der in 21 europäischen Ländern tätig ist. Als Teil der von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründeten easy Markenfamilie setzt easyShop auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine große Auswahl und Einfachheit. Die Marke easyShop ist Eigentum der easyGroup und wird von dieser lizenziert, während der Marktplatz von OnCommerce bereitgestellt und betrieben wird.

Über OnCommerce

OnCommerce ist ein Technologieunternehmen für Marktplätze, das easyShop, den Cashback-Marktplatz OnBuy (gegründet 2016) und den britischen Elektronik-Marktplatz Comet, der im November 2026 an den Start geht, betreibt und unterstützt. OnCommerce unterhält keine Lagerbestände und verkauft über seine Marktplätze keine Eigenmarkenprodukte.

Informationen zu easyGroup

Die easyGroup (easy.com) ist die Schöpferin und Eigentümerin der easy®-Markenfamilie. easyGroup hat sich zum Ziel gesetzt, die Marke easy zu schaffen, zu besitzen und zu verwalten, indem sie mit den richtigen Geschäftspartnern in ihren Branchen zusammenarbeitet. Durch die Lizenzierung des Namens easy schafft die easyGroup einen stetigen Einkommensstrom aus Lizenzgebühren, und der Großteil der Gewinne der easyGroup ltd wird über die im Vereinigten Königreich eingetragene Stelios Philanthropic Foundation (https://stelios.foundation/) für wohltätige Zwecke gespendet. Sir Stelios und die easyGroup haben inzwischen mehr als 120 Millionen Euro für wohltätige Zwecke gespendet.