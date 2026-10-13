Modernisierungs- und Wartungsarbeiten entlang der Gesamtstrecke der Mariazellerbahn

St. Pölten (OTS) -

Mit einem straffen Zeitplan im Sinne der Fahrgäste und Anrainer finden von 2. bis 20. November entlang der Gesamtstrecke der Mariazellerbahn zukunftsgerichtete Modernisierungsarbeiten statt. Am Plan stehen Arbeiten an mehreren Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen, die Erneuerung der Oberleitung zwischen St. Pölten Hauptbahnhof und St. Pölten Alpenbahnhof, Sanierungsmaßnahmen bei Brücken, Felssicherungsarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten entlang der Strecke. „Die Mariazellerbahn ist nicht nur amtierender ‚schönster Platz Österreichs‘, sondern vor allem das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs für unsere Familien, Pendler und Schüler im Pielachtal. Die laufenden Modernisierungsarbeiten garantieren den weiteren zukunftsfitten Betrieb in der Region“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die über 115 Jahre alte eingleisige Schmalspurstrecke wird mit den geplanten Modernisierungsarbeiten weiter nachhaltig fit für die Zukunft gestaltet. Im Fokus der Herbst-Bauarbeiten stehen dabei die Sicherheit und der Komfort für die Fahrgäste. Die Bauarbeiten finden von 2. bis 20. November 2026 auf der Gesamtstrecke zwischen St. Pölten und Mariazell statt. Für den Zeitraum der Streckensperre wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse verkehren zwischen den jeweiligen Bahnhöfen beziehungsweise Ersatzhaltestellen zu den gleichen Abfahrtszeiten wie die Züge der Mariazellerbahn. „Unser Anspruch ist es, die Auswirkungen auf unsere Fahrgäste möglichst gering zu halten. Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern und Partnern, die durch ihr großes Engagement und eine sehr gute Planungsleistung die Modernisierungsmaßnahmen in einem so kurzen Zeitraum möglich machen“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Nähere Informationen: Katharina Heider-Fischer, MSc, Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Telefon 02742 360 990-1311, Mobiltelefon 0676/566 24 53, www.noevog.at, www.niederoesterreichbahnen.at