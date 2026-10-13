Neue Chats: Wende im Fall Weißmann? | „Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Während Gerichte noch mit der arbeitsrechtlichen Klärung der Causa "Weißmann" beschäftigt sind, geht der Kampf um die öffentliche Meinung in die nächste Runde. Nachdem vergangene Woche neue Chatnachrichten zwischen der ORF-Mitarbeiterin und dem Ex-ORF-General veröffentlicht wurden, sieht sich Weißmann von allen Vorwürfen entlastet. Auch einige Zeitungen vermuten nun eine Intrige gegen Roland Weißmann.



Haben manche Medien voreilig Partei für die betroffene Frau ergriffen? Oder erleben wir gerade eine mediale Täter-Opfer-Umkehr? Wo endet öffentliches Interesse und wo beginnt Voyeurismus? Und werden Übergriffe durch Männer auch heute noch verharmlost?



Das diskutiert Moderatorin Manuela Raidl am Dienstag um 22:20 Uhr in „Pro und Contra“ auf JOYN & PULS 4 mit:

Barbara Tóth , Journalistin „Falter”

, Journalistin „Falter” Norbert Wess , Anwalt von Roland Weißmann

, Anwalt von Roland Weißmann Katia Wagner , Moderatorin und Journalistin der „Kronen Zeitung” und Betroffene im Fellner-Belästigungsfall

, Moderatorin und Journalistin der „Kronen Zeitung” und Betroffene im Fellner-Belästigungsfall Eva Schütz, Herausgeberin des Online-Boulevard-Mediums „Exxpress” und Juristin

„Breaking Media“ ON TOUR: Die programmierte Ungerechtigkeit – Wie KI Frauen benachteiligt



Moderatorin Gundula Geiginger berichtet am Dienstag um 23:20 Uhr bei „Breaking Media“ ON TOUR auf JOYN & PULS 4 vom HER·izon Women Summit in Bad Gastein. Eine Bühne für Frauen, ihre Stimmen und ihre Perspektiven: Der HER·izon Summit in Bad Gastein will Veränderung anstoßen. Algorithmen entscheiden, welche Version der Realität sichtbar wird. Die KI bringt neue Formen von Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gegen Frauen, von Deepfakes über algorithmische Verzerrung bis hin zu Desinformation und Hassrede. Was tun gegen den Gender Bias der Technologie? Wie erkennt man Manipulation? Und wie lässt sich digitale Sicherheit für Frauen erhöhen?

Darüber diskutiert Gundula Geiginger mit der Unternehmerin Eveline Steinberger, mit der Präsidentin von „Women in AI Austria“ Carina Zehetmaier und mit der Nationalratsabgeordneten der NEOS Ines Holzegger.



Eveline Steinberger: „Wir Frauen müssen einfach noch viel, viel mehr unsere Stimme erheben, in die Öffentlichkeit gehen, darüber reden, dass das nicht geht, für viel mehr Empörung sorgen und selbst unsere Grenzen setzen.“



Außerdem in der Sendung: PULS 4-Infodirektorin Corinna Milborn zurVerhaftung des ukrainischen Journalisten in Wien. „Die Festnahme war sehr brutal, es ist das Autofenster eingeschlagen worden, es ist ein Kameramann so verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste. Und sie wurden über Stunden festgehalten. Das ist etwas, dass auf jeden Fall die Alarmglocken schrillen lässt, weil so etwas sollte mit Journalisten nicht passieren. Und eigentlich, auch egal was der Hintergrund ist, sollte eine Festnahme nicht so ablaufen“, so Corinna Milborn.



„Pro und Contra“ um 22:20 Uhr und „Breaking Media“ um 23:20 Uhr am Dienstag auf JOYN & PULS 4