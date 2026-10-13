150 JAHRE BERTRAMS. 150 ÖFEN.

Jois (OTS) -

Das Bildmaterial und den Imagefilm finden Sie unter folgendem Link: HIER KLICKEN.

WÄRME SCHENKEN, VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN.

150 Jahre Unternehmensgeschichte nimmt das burgenländische Traditionsunternehmen BERTRAMS zum Anlass, etwas weiterzugeben: Gemeinsam mit der Caritas spendet das Familienunternehmen 150 Öfen an private Haushalte und öffentliche Einrichtungen, in denen Menschen unter herausfordernden Wohn- und Lebensbedingungen leben. Die Initiative „WÄRME SCHENKEN“ wurde heute, am 13. Oktober 2026, im Rahmen einer Pressekonferenz am BERTRAMS Standort in Jois erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Seit 1872 steht BERTRAMS für hochwertige Abgas- und Ofenrohre „Made in Austria“ und verbindet technische Innovation mit Qualität und Langlebigkeit. Heute führen Hermine Rosen und Martin Wolfram das Familienunternehmen. Zum 150-jährigen Jubiläum des Produktionsstarts in Wien im Jahr 1876 richtet sich der Blick nun nicht nur auf die eigene Geschichte, sondern vor allem auf jene Menschen, für die Wärme keine Selbstverständlichkeit ist.

150 JAHRE, 150 MAL KONKRETE HILFE.

„Mit unserem 150-jährigen Jubiläum wollten wir nicht nur auf das zurückblicken, was wir als Unternehmen erreicht haben. Wir wollten diesen besonderen Meilenstein nutzen, um etwas weiterzugeben“, so Martin Wolfram, Geschäftsführer von BERTRAMS. „Gemeinsam mit der Caritas können wir dort helfen, wo Wärme, Sicherheit und Lebensqualität besonders dringend gebraucht werden.“

Die Auswahl der Empfänger:innen erfolgt in Zusammenarbeit mit der Caritas. So soll sichergestellt werden, dass die Unterstützung gezielt bei jenen Menschen und Einrichtungen ankommt, die sie besonders benötigen. Die gespendeten Öfen werden fachgerecht installiert und anschließend durch Rauchfangkehrer:innen offiziell abgenommen.

Für die Caritas steht dabei die konkrete Verbesserung der Lebenssituation im Mittelpunkt. Norbert Filipitsch, Direktor Caritas Burgenland, betont die Bedeutung der Kooperation: „Es ist das Zusammenspiel zwischen BERTRAMS und der Caritas, die diese Kooperation so wertvoll und besonders macht und über die Grenzen des Burgenlandes hinaus geht. In den Caritas Sozialberatungsstellen erleben wir Tag für Tag: Die prekäre Situation von Menschen, die von Energiearmut betroffen sind, ist nicht sichtbar, weil sich diese in den eigenen vier Wänden hinter verschlossenen Türen abspielt. Mehr als eine Million Menschen in Österreich sind von Energiearmut betroffen. Das heißt, sie können ihre Wohnung nicht warmhalten, haben zu hohe Energiekosten bei wenig Einkommen und leben oft in Räumen mit Schimmel. Genau hier setzt diese Kooperation an. Gemeinsam mit den Caritas Sozialberatungsstellen kümmert sich BERTRAMS um das Aufstellen, Anschließen und um die Abnahme der Schwedenöfen und schenkt so jenen Menschen, die notwendige Wärme, die sie am dringendsten brauchen. Ohne Unterstützung wie diese wäre Hilfe so nicht möglich!"

Damit wird aus dem 150-jährigen Bestehen von BERTRAMS 150 Mal konkrete Unterstützung: ein warmer Wohnraum, mehr Sicherheit und ein Stück Geborgenheit für Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

EIN ZEICHEN FÜR DIE REGION UND DARÜBER HINAUS.

Auch die regionale Bedeutung der Initiative wurde im Rahmen der Pressekonferenz hervorgehoben. Johann Steurer, Bürgermeister der Marktgemeinde Jois (Burgenland), unterstreicht die Verbundenheit des Unternehmens mit seinem Standort und der Region: „Ich kann nur gratulieren und viel Glück wünschen für die Zukunft. Wir können uns glücklich schätzen, so einen Betrieb wie BERTRAMS bei uns in Jois zu haben“.

Daniela Winkler, Landesrätin Burgenland, würdigte ebenfalls das gesellschaftliche Engagement des Traditionsunternehmens: „Verantwortung heißt für mich ganz einfach: hinschauen und anpacken, wo Hilfe gebraucht wird. Die Zusammenarbeit mit Betrieben wie BERTRAMS und der Caritas zeigt, wie unkompliziert echte Hilfe bei uns im Land funktioniert. Genau dieses Miteinander macht das Burgenland aus – wir lassen die Menschen in schwierigen Zeiten nicht im Stich.“

Die Initiative „WÄRME SCHENKEN“ steht damit exemplarisch für einen Anspruch, den BERTRAMS auch über das Jubiläumsjahr hinaus verfolgt: technologische Kompetenz und wirtschaftliche Verantwortung mit gesellschaftlichem Engagement zu verbinden.

Im Rahmen der Pressekonferenz wurde neben der Initiative „WÄRME SCHENKEN“ auch erstmals der neue BERTRAMS Imagefilm präsentiert, der anlässlich des 150 jährigen Firmenjubiläums entstanden ist: HIER KLICKEN. Er verbindet die Geschichte des Unternehmens mit seinem heutigen Selbstverständnis und dem Blick in die Zukunft.

150 JAHRE BERTRAMS: TRADITION MIT BLICK NACH VORN.

Seit der Gründung im Jahr 1872 hat sich BERTRAMS kontinuierlich weiterentwickelt und mit Innovationen immer wieder neue Standards in der Herstellung von Abgas- und Ofenrohren gesetzt. Vom historischen Standort in Wien bis zum heutigen Werk in Jois steht das Unternehmen für Fertigung „Made in Austria“, technisches Know-how und den Anspruch, Tradition mit Fortschritt zu verbinden.

Mit „WÄRME SCHENKEN“ setzt BERTRAMS diesen Gedanken nun auch auf gesellschaftlicher Ebene fort: 150 Jahre Unternehmensgeschichte werden zu 150 konkreten Zeichen der Solidarität.

Mehr Informationen zu BERTRAMS sind online unter www.bertrams.co.at und auf Instagram unter @bertrams_austria zu finden.