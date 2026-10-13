Ausstellungseröffnung „VALIE EXPORT- Posen in der Stadt“ erinnert an Ausnahmekünstlerin

Wien (OTS) -

Der Kubus EXPORT - der Transparente Raum ist seit 1999 als Kunstwerk und Ausstellungsort präsent am Gründerzeitgürtel zwischen achtem und sechzehntem Wiener Gemeindebezirk. Als Kunstwerk von der österreichischen Medienkünstlerin VALIE EXPORT (1940-2026) erdacht, wurde er in Zusammenarbeit mit der Architektin Silja Tillner gebaut.

Im Einverständnis mit VALIE EXPORT wird der Kubus EXPORT durch das Frauenservice der Stadt Wien seit vielen Jahren als Ausstellungsraum für feministische Projekte genutzt.

"Frauenpolitik bedeutet auch, das Leben und Schaffen von Frauen ganz bewusst auf die Bühne der Öffentlichkeit zu stellen. Große Künstlerinnen, wie Valie Export, sind dabei nicht nur Pionierinnen, sondern zeigen auch auf, dass den Mädchen und Frauen dieser Stadt alle Wege offenstehen, Neues zu tun und selbstbestimmt, offen-denkend durch das Leben zu gehen.

Mit der Ausstellung Valie Export - Posen in der Stadt erinnern wir an die österreichische Ausnahmekünstlerin Valie Export. Es freut mich besonders, dass wir diesmal Werke von ihr selbst im Kubus Export ausstellen und so in ihrem Sterbejahr präsent im öffentlichen Raum für alle zugänglich die Aufmerksamkeit auf Österreichs große Medienkünstlerin richten," so Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch bei der Ausstellungseröffnung", so Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch. Abschließend bedankte sich Hanel-Torsch für die Kooperation beim Linzer VALIE EXPORT Center, das mit seiner Forschungsarbeit VALIE EXPORTs Werk erschließt, erforscht und vermittelt.

Die Ausstellung dokumentiert ausgewählte ortsspezifische Arbeiten von VALIE EXPORT, konzeptioniert und designt von Medienkünstlerin Katharina Anna Loidl.

„VALIE EXPORT war eine Ausnahmekünstlerin, die ihrer Zeit weit voraus war. Mit ihrer Kunst legte sie offen, wie sehr der öffentliche Raum und gesellschaftliche Strukturen von patriarchalen Machtverhältnissen geprägt sind. Ihr war es wichtig, marginalisierten Gruppen mehr Sichtbarkeit zu geben und Raum für ihre Perspektiven zu schaffen. Ihr künstlerisch-wissenschaftliches Erbe und ihr Archiv wirken weiter und inspirieren heutige und zukünftige Generationen“, sagt Dagmar Schink vom VALIE EXPORT Center Linz

VALIE EXPORT stellt in ihren Kunstwerken unter anderem Fragen nach Sichtbarkeit, Handlungsmacht und gleichberechtigten Formen des Zusammenlebens, die uns auch gegenwärtig prägen. Die Auseinandersetzung und das Hinterfragen von Geschlechterrollen ist ein wichtiger Teil ihrer feministischen und prägenden Kunst.

Die Ausstellung im Kubus EXPORT lädt im öffentlichen Raum zu einer Begegnung mit Arbeiten von VALIE EXPORT ein. Großformatige Bildbahnen zeigen VALIE EXPORTs konzeptuelle Erkundungen von Räumen und Orten in der Stadt. Das Gestaltungskonzept von Katharina Anna Loidl nimmt die bauliche Struktur des Glaskörpers auf und arbeitet mit Durchlässigkeiten, Verdichtungen und einer Vervielfachung von möglichen Perspektiven.

Ausstellung: VALIE EXPORT - Posen in der Stadt

13.10. bis 20.11. 2026, rund um die Uhr zugänglich

Kubus EXPORT – Der Transparente Raum

Lerchenfelder Gürtel, Bogen 48, 1080 Wien

Kubs EXPORT- der transparente Raum

Kubus EXPORT – Der transparente Raum ist eine permanente Glas-Installation von VALIE EXPORT, die von der Künstlerin gemeinsam mit der Architektin Silja Tillner 1999 realisiert wurde. Der Kubus ist künstlerisches Werk, Zeichen im öffentlichen Raum und feministischer Ort in der Stadt.