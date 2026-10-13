FPÖ - Krauss: Wer dem Flughafen die Flügel stutzt, gefährdet den gesamten Wirtschaftsstandort!

Wien (OTS) -

Der Rückgang der Passagierzahlen am Flughafen Wien-Schwechat um 7,5 Prozent im September ist für den Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss ein unerhöberbares Warnsignal: „Der Flughafen ist auch immer eine zentrale Lebensader. Jeder Passagier, der Wien nicht mehr erreicht, ist ein potenzieller Gast weniger in unseren Hotels, Restaurants und Geschäften. Damit stehen nicht nur Einnahmen, sondern letztlich auch zahlreiche Arbeitsplätze auf dem Spiel“, warnt Krauss und bringt damit auch wirtschaftliche Effekte ins Spiel. Langfristig - so Krauss - sei das ein Desaster.

Besonders problematisch sei die österreichische Flugabgabe, die den Standort im internationalen Wettbewerb zusätzlich verteuere und den weiteren Rückzug von Fluggesellschaften begünstige: „Wenn Airlines ihre Verbindungen reduzieren oder Wien ganz verlassen, setzt das eine gefährliche Abwärtsspirale in Gang. Denn weniger Flüge bringen weniger Gäste, sinkende Nachfrage macht weitere Verbindungen unrentabel und am Ende verliert Wien zunehmend den Anschluss an internationale Märkte“, erklärt Krauss, dass die Abgabengier von Rot, Schwarz und Pink offenbar den Verstand verneble. „Letztendlich wird keiner mehr diese Luftsteuer zahlen, weil die Menschen auf andere Flughäfen ausweichen.“

Der FPÖ-Klubobmann fordert daher die unmittelbare Abschaffung der Flugabgabe, um den Flughafen aus den Turbulenzen zu bringen: „Wer dem Flughafen die Flügel stutzt, trifft damit die gesamte Wiener Wirtschaft. Statt den Standort künstlich zu verteuern, müssen wir dafür sorgen, dass Wien für internationale Fluggesellschaften attraktiv bleibt. Denn jede verlorene Verbindung schwächt auch den Tourismus und gefährdet gleichzeitig heimische Arbeitsplätze“, so Krauss abschließend.