Weltpremiere in Paris: AVATR Concept T09 macht Prestige zum Erlebnis

München (OTS) -

Im Rahmen der AVATR Design Night am 11. Oktober 2026 in Paris hat AVATR, die Premiummarke für intelligente Elektrofahrzeuge, den neuen Flaggschiff-SUV AVATR Concept T09 erstmals weltweit vorgestellt. Das sechssitzige Konzeptfahrzeug zeigt eine neue Interpretation der AVATR Designphilosophie "Emotive Luxury" und erweitert die Designsprache der Marke um einen zweiten Designpol: Prestige. Vom 12. bis 18. Oktober 2026 wird der Concept T09 auf der Paris Motor Show in Halle 7.1, Stand E12, ausgestellt.

Emotive Luxury: Eine Designphilosophie, zwei Designpole

Die von AVATR-Chefdesigner Nader Faghihzadeh entwickelte Designphilosophie "Emotive Luxury" stellt die emotionale Verbindung zwischen Mensch und Fahrzeug in den Mittelpunkt. Sie prägt das gesamte Produktportfolio der Marke - von den Modellen AVATR 06, 07, 11 und 12 bis zu den neuen Modellen 06T und 07L.

Diese Fahrzeuge bilden den sportlich-dynamischen "Casual Luxury Pole". Mit dem Concept T09 eröffnet AVATR nun einen zweiten Designpol, den "Prestige Pole". Er steht für architektonische Präsenz, großzügigen Raum und einen gelassenen Ausdruck von Selbstbewusstsein.

"Bei Emotive Luxury geht es nicht darum, mehr zu zeigen, sondern mehr zu fühlen. Schönheit eröffnet die Beziehung, das Erlebnis gibt ihr Bedeutung", sagt Nader Faghihzadeh, Chefdesigner von AVATR. "Mit dem Concept T09 machen wir Prestige zu etwas, das man erleben kann: in der Art, wie man ankommt, wie man sich durch den Tag bewegt, und im Raum, den man mit anderen teilt."

Von AVATR VISION XPECTRA zum Concept T09

Der 2025 auf der IAA vorgestellte AVATR VISION XPECTRA definierte die neue Design-DNA der Marke. Der Concept T09 übernimmt nicht dessen Silhouette, sondern seine Prinzipien - kontrollierte Flächen, skulpturale Tiefe, eine eigene Lichtsignatur und ein vernetztes Interieur - und überträgt sie in ein sechssitziges Flaggschiff-SUV.

Die Front prägen umgekehrt C-förmige Scheinwerfer, mehrschichtige Crystal Lights und ein parametrischer Kühlergrill mit 362 einzeln skulptierten Elementen, die das Licht jeweils anders brechen. Eine zweifarbige Lackierung in Dark Tannin und Cotton White gliedert die Proportionen, am Heck schließt eine durchgehende Kristall-Lichtleiste die Form ab. Erst aus der Nähe zeigen sich Details wie die beleuchtete D-Säule, Türgriffe mit Kristalldetails und das stehende Kristall-Logo, eine Referenz an das facettierte Markensymbol.

Im Innenraum verbinden sich Executive-Komfort und familienorientierte Funktionalität. Ein Panorama-Glasdisplay aus einem Stück, eingefasst in Aluminiumguss, ordnet die Informationen entlang einer klaren Horizontlinie. Im Zentrum steht der "Vortex": Mit dem AVATR 11 eingeführt und im VISION XPECTRA weiterentwickelt, verbindet er als emotionales Interaktionszentrum Information, Licht und Atmosphäre. In der zweiten Reihe bieten Zero-Gravity-Sitze und ein beweglicher Dachbildschirm Raum zum Arbeiten, Entspannen und für Unterhaltung. Auch die dritte Reihe ist als vollwertiger Teil des Erlebnisses gedacht.

Global Design Center München: Ursprung der AVATR Designsprache

Die kreative Grundlage bildet das AVATR Global Design Center in München. Hier entwickelt ein internationales Team aus mehr als 30 Ländern die unverwechselbare Designsprache der Marke. Gemeinsam mit Shanghai und Chongqing ist München Teil eines globalen Netzwerks, in dem AVATR Marke, Technologie und Design zusammenführt.

Über AVATR

AVATR ist eine Premiummarke für intelligente elektrische Mobilität mit dem Anspruch, die Beziehung zwischen Mensch und Fahrzeug neu zu definieren. Die Designphilosophie "Emotive Luxury" verbindet emotionales Design, fortschrittliche Technologie und menschenzentrierte Mobilität. Das Global Design Center in München bildet das kreative Fundament der Marke.

Weitere Informationen unter: https://www.avatrautoglobal.com/T09