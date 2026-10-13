Ersthelfende ausgezeichnet: ORF Vorarlberg verleiht „DECUS“ 2026

Wien (OTS) -

Wenn Menschen bei einem Notfall den Mut und die Selbstlosigkeit aufbringen, anderen rasch zu helfen, die Rettungskette in Gang zu setzen oder Erste Hilfe anzuwenden, dann können Leben gerettet werden. Mit dem „DECUS“-Preis werden Personen geehrt, die in einer bedrohlichen Situation nicht weggesehen haben, sondern sofort helfend eingeschritten sind. „DECUS“ bedeutet „Dank für Engagement, Courage und Selbstlosigkeit“. Am Abend des 12. Oktober 2026 standen 22 mutige Heldinnen und Helden im Mittelpunkt der feierlichen „DECUS“-Verleihung im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn.

Dank für Engagement, Courage und Selbstlosigkeit

Die Ausgezeichneten 2026 sind: Roland Bereuter (Alberschwende), Armin, Sarah und Ronja Boschi (Lochau), Wilfried Broger (Mellau), Karin Burtscher (Tschagguns), Julia Fitz (Nendeln, Fürstentum Liechtenstein), Georg Fraccaro (Zwischenwasser), Harry Gehrer (Höchst), Nicole Hämmerle (Oberriet, Schweiz), Alexander Hartmann (Bregenz), Daniela Hartmann (Zwischenwasser), Nico Haßler (Klösterle), Hans Innerhofer (Bludesch), Christina Klingauf (Mauren, Fürstentum Liechtenstein), Rocco Miggiano (Bludenz), Karl-Ernst und Andrea Rudigier (Gaschurn), Nergiz Saskin-Sisman (Dornbirn), Tobias Wascher (Klösterle) sowie Efe und Ege Yasar (Feldkirch).

Auszeichnung mit Tradition

Zum 19. Mal hatte der ORF Vorarlberg 2026 aufgerufen, Ersthelfende zu nominieren. In den vergangenen Monaten sind zahlreiche Berichte von selbstlosem Engagement in Notsituationen von der Vorarlberger Bevölkerung eingereicht worden. 15 Fälle werden pro Jahr ausgezeichnet.

Gemeinsame Initiative

Die „DECUS“-Verleihung ist eine Initiative von ORF Vorarlberg, Rotem Kreuz Vorarlberg und den Vorarlberger Raiffeisenbanken – in Zusammenarbeit mit Arbeiter-Samariter-Bund, Wasserrettung, Feuerwehr, Bergrettung und Polizei. Mit der „DECUS“-Ehrung sagen die beteiligten Organisationen Danke und unterstreichen die Themen Erste Hilfe und Zivilcourage. Die begutachtende Kommission bestand 2026 aus Michael Alge (Vorstandsvorsitzender Raiffeisenlandesbank Vorarlberg), Christian Bernhard (ehemaliger Gesundheitslandesrat), Anna Gross (Kabarettistin) sowie Sabine Stroj (ORF Vorarlberg).

Große Gala im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

Bei der festlichen Gala in Dornbirn begrüßten ORF-Landesdirektor Markus Klement und Janine Gozzi (Rotes Kreuz Vorarlberg) alle Geehrten und Gratulanten. Die Urkunden und Preise an die Ausgezeichneten überreichten neben Klement und Gozzi außerdem Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) und Michael Alge (Vorstandsvorsitzender Raiffeisenlandesbank Vorarlberg). Durch den Abend führte Moderatorin Nicole Benvenuti vom ORF Vorarlberg, musikalisch begleitete Bastian Berchtold die feierliche Gala.

Prominent besuchte Veranstaltung

Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und von den Blaulichtorganisationen drückten mit ihrer Anwesenheit den Dank an die Ersthelfenden aus. Mit dabei waren unter anderen Bischof Benno Elbs, die Landtagsabgeordneten Heidi Schuster-Burda und Cenk Dogan (ÖVP) sowie Nicole Feurstein-Hosp und Klubobmann Manfred Vogt (FPÖ), Paul Kräutler (Österreichisches Rotes Kreuz) mit zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern vom Landesverband Vorarlberg, Herbert Österle (Landesfeuerwehrinspektor), Uta Bachmann (Landespolizeidirektorin Vorarlberg), Klaus Drexel (Bergrettung Vorarlberg), Fabian Neier (stv. Obmann Arbeiter-Samariter-Bund Vorarlberg) oder ORF-Stiftungsrat Alfred Geismayr.

Nominierungen für 2027

Auch nächstes Jahr wird der DECUS-Preis wieder verliehen. Ersthelfende können unter [email protected] dafür nominiert werden.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Dem ORF Vorarlberg sowie allen beteiligten Organisationen ist es sehr wichtig, diesen aufmerksamen und mutigen Personen eine entsprechende mediale Bühne zu geben – auch stellvertretend für alle, die in einer brenzligen Situation nicht wegsehen, sondern beherzt zu Hilfe eilen. Es ist unglaublich, mit welcher Hilfsbereitschaft die Menschen in Vorarlberg füreinander da sind.“

„DECUS“ 2026: Die Fälle:

Julia Fitz, Christina Klingauf sowie Karl-Ernst und Andrea Rudigier retten durch ihr rasches und entschlossenes Eingreifen ein älteres Ehepaar aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in der Nachbarschaft und verhindern gemeinsam mit den Einsatzkräften Schlimmeres.

Efe Yasar, sein Zwillingsbruder Ege und ihre Schwester erkennen einen Heckenbrand, setzen rasch Hilfe in Gang und verhindern gemeinsam mit weiteren Helfenden und den Einsatzkräften, dass sich das Feuer auf benachbarte Gebäude ausbreitet.

Sarah, Armin und Ronja Boschi erkennen dank des aufmerksamen Bellens ihrer Hündin Frieda frühzeitig einen Wohnhausbrand in der Nachbarschaft, retten gemeinsam zwei Seniorinnen und ermöglichen weiteren Bewohnerinnen die Flucht, bevor die Einsatzkräfte eintreffen.

Alexander Hartmann rettet einen 95-jährigen Bewohner aus seiner brennenden Wohnung, warnt die übrigen Hausbewohner und unterstützt die Brandbekämpfung – er selbst wird dabei leicht verletzt und erleidet eine Rauchgasvergiftung.

Nergiz Saskin-Sisman alarmiert aufgrund verzweifelter Hilferufe die Einsatzkräfte und ermöglicht damit die Rettung eines 42-jährigen Mannes aus einer lebensgefährlichen Lage an der Felswand des Breitenbergs.

Nicole Hämmerle leistet nach einem vermeintlichen Messerangriff einem schwer verletzten Mann Erste Hilfe, alarmiert den Rettungsdienst und unterstützt durch ihre aufmerksame Beobachtung die Polizei bei der Festnahme eines Verdächtigen.

Harry Gehrer setzt nach dem Sturz seines 84-jährigen Nachbarn von einer Leiter sofort den Notruf ab und leistet unter telefonischer Anleitung lebensrettende Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Karin Burtscher erkennt die Notlage eines Gleitschirmpiloten, setzt umgehend den Notruf ab und ermöglicht gemeinsam mit Passanten dessen sichere Rettung aus rund sieben Metern Höhe.

Rocco Miggiano erkennt einen Wohnungsbrand in seiner Nachbarschaft, setzt umgehend den Notruf ab und betreut einen auf das Dach geflüchteten Nachbarn, bis die Feuerwehr diesen sicher aus dem Gebäude retten kann.

Roland Bereuter vereitelt einen Einbruch bei seinen Nachbarn, vertreibt den mutmaßlichen Täter und ermöglicht durch seine genaue Beschreibung dessen rasche Festnahme.

Wilfried Broger entdeckt auf seiner Radtour einen verunfallten Mountainbiker, setzt sofort den Notruf ab, betreut den Schwerverletzten und organisiert gemeinsam mit zwei weiteren Helfern trotz schwieriger Netzverbindung die rasche Rettung.

Daniela Hartmann beobachtet einen Unfall, bei dem ein Mopedlenker eine Fußgängerin touchiert. Sie setzt sofort den Notruf ab, betreut die bewusstlose Frau und koordiniert gemeinsam mit weiteren Helfenden die rasche Versorgung und Rettung.

Georg Fraccaro beobachtet den Absturz eines Mähtraktors über steiles Gelände. Trotz eigener Gefahr setzt er unverzüglich die Rettungskette in Gang, weist die Einsatzkräfte präzise ein und trägt damit entscheidend zur Rettung des Verunfallten bei.

Hans Innerhofer rettet einem Mitarbeiter eines Restaurants, in dem er und seine Familie zu Gast sind, nach einem akuten Erstickungsnotfall durch entschlossene Erste-Hilfe-Maßnahmen und eine Herzdruckmassage das Leben.