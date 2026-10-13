GRÜNE NÖ fordern digitale Gesundheitsversorgung: Mit der App „NOEDOC“ rund um die Uhr zur passenden Hilfe

St. Pölten (OTS) -

Ob hohes Fieber beim Kind am Samstagabend oder akute Beschwerden mitten in der Nacht: Viele Menschen in Niederösterreich stehen außerhalb der regulären Ordinationszeiten vor geschlossenen Türen. Während das Land und die Spitäler appellieren, die Ambulanzen zu entlasten, fehlt es oft an Orientierung und verlässlichen Alternativen im niedergelassenen Bereich. Die Grünen Niederösterreich präsentierten heute im Rahmen einer Pressekonferenz ihre Initiative zur lückenlosen und zeitgemäßen Gesundheitsversorgung: das Konzept der App „NOEDOC“.

Helga Krismer: „Gute Angebote nützen nichts, wenn sie niemand kennt“

„Bei meiner Gesundheitstour durch Niederösterreich habe ich unzählige Gespräche geführt. Das Thema brennt den Menschen unter den Nägeln: Was mache ich am Wochenende, wenn die Ordination zu hat? Das Gesundheitssystem kostet Milliarden, aber die Menschen fühlen sich im Akutfall oft allein gelassen“, erklärt die Klubobfrau der Grünen im NÖ Landtag, Helga Krismer. Zwar existieren mit der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 und dem hausärztlichen Notdienst 141 wichtige Säulen, die Realität zeige jedoch ein massives Informations- und Versorgungsdefizit. „Nichts ist schlechter als tolle Angebote, die die Bevölkerung nicht kennt. Wir müssen bestehende Strukturen zeitgemäß verpacken, digital bündeln und für alle zugänglich machen“, so Helga Krismer.

Drei-Punkte-Plan und die App „NOEDOC“

Die Grünen schlagen daher ein konkretes Maßnahmenpaket vor:

Vorhandene Angebote bekannt machen: Offensive Informationskampagnen zu 1450 und 141. Versorgungslücken schließen: Verlässliche Wochenend- und Journaldienste in jedem Bezirk durch faire Verträge zwischen Land, ÖGK und Ärztekammer – nach Vorbildern wie dem Notarztmodell in Raabs an der Thaya oder dem Hausärztlichen Notdienst (HÄND) in Oberösterreich. Digitale Bündelung via „NOEDOC“: Eine zentrale Smartphone-Applikation, die alle Notwendigkeiten auf Knopfdruck vereint.

„Wir schlagen der Landesregierung ganz konkret die App „NOEDOC“ vor – quasi die Ärztin oder der Arzt fürs Handy rund um die Uhr“, erläutert Helga Krismer. Nutzer:innen sollen per Standortabfrage sofort sehen, welche Ordinationen, Bereitschaftsdienste oder Apotheken in der Umgebung geöffnet haben. Darüber hinaus soll die App funktionale Barrieren abbauen: „Wer nicht telefonieren kann oder in einer Stresssituation ist, kann per Chat-Bot vorab Symptome schildern, Wartezeiten vermeiden und einen direkten Rückruf anfordern. Langfristig muss „NOEDOC" auch telemedizinische Rezepte in der Nacht und die direkte Navigation zur nächsten diensthabenden Nachtapotheke ermöglichen. Das ist Barrierefreiheit und zeitgemäße Patientenlenkung in einem.“

Schluss mit dem regionalen Fleckerlteppich

Ein Blick in aktuelle Wochenenddienstpläne zeige eklatante Ungleichheiten zwischen den Regionen Niederösterreichs: Während mancherorts Bereitschaften besetzt sind, herrscht in anderen Bezirken gähnende Leere. „Es darf in unserem Bundesland kein Glücksspiel sein, ob man an einem Wochenende medizinische Hilfe bekommt oder gezwungen ist, kilometerweit in eine Spitalsambulanz zu fahren. Die Landesregierung muss die Verträge mit der Ärztekammer und der ÖGK so gestalten, dass der niedergelassene Bereitschaftsdienst attraktiv ist. Wir haben funktionierende Bausteine, aber sie sind schlecht vermarktet und das Angebot ist lückenhaft. Packen wir es an und stellen wir die Versorgung der Menschen in den Mittelpunkt – digital, einfach und verlässlich“, so Helga Krismer abschließend.