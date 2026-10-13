  • 13.10.2026, 12:46:02
  • /
  • OTS0117

ÖVP-Zierfuß: Wiener Neos mutieren zur Belastungspartei

Neos sorgen für neue Belastungen statt für Reformen – Versagen im pinken Bildungsressort sowie bei der Wiener Finanzpolitik

Wien (OTS) - 

Die Wiener Neos mutieren immer mehr zur Belastungspartei und sind nur noch der reine Mehrheitsbeschaffer für die Belastungspolitik der SPÖ. Gleichzeitig bleibt auch das pinke Bildungsressort Lösungen für die drängenden Probleme schuldig. Beispielsweise fehlt weiterhin ein eigener Hitzeschutzplan, während 173 von 408 öffentlichen Pflichtschulen weder über Außenbeschattung noch über Kühlung verfügen. „Die Neos versprechen vieles, aber scheitern an den Aufgaben. Statt unsere Schulen fit für die Zukunft zu machen, produzieren sie Ankündigungen und Ausreden. Gleichzeitig dienen sie jetzt als Mehrheitsbeschaffer für die Wiener Belastungspolitik“, kritisiert ÖVP-Klubobmann Harald Zierfuß.

Gerade bei den Finanzen haben die Neos ihre eigenen Grundsätze über Bord geworfen und trägt Belastungen für die Wienerinnen und Wiener mit: Allein die geplanten Änderungen bei der Dienstgeberabgabe wird die Betriebe mit fast 20 Millionen Euro belasten. „Die Neos stimmen für immer neue Belastungen und sind gleichzeitig in ihrem eigenen Ressort völlig überfordert. Die Neos in Wien sind nie über die Rolle des Beiwagens der SPÖ hinausgekommen und haben den letzten Funken Glaubwürdigkeit bereits verspielt“, so Zierfuß abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright