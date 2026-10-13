  • 13.10.2026, 12:39:32
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REMINDER: MORGEN, 14.10 AK Pressekonferenz: Krank durch Arbeit – können wir uns das leisten?

Neue WIFO-Studie beziffert Folgekosten schlechter Arbeitsbedingungen

Wien (OTS) - 

Ob schweres Heben, Schadstoffe oder permanenter Leistungsdruck: Belastungen am Arbeitsplatz wirken oft über das Erwerbsleben hinaus und hinterlassen dauerhafte Spuren bei den Betroffenen. Eine neue Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) im Auftrag der AK Wien liefert nun aktuelle Daten zu den volkswirtschaftlichen Gesamtkosten von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen in Österreich – und zeigt, wie stark Versäumnisse bei den Arbeitsbedingungen die Sozialsysteme belasten und wer die Kosten am Ende wirklich schultert.

Welche Konsequenzen das für die Debatte über ein längeres Arbeiten hat und welche Maßnahmen jetzt nötig sind, erläutern im Rahmen einer Pressekonferenz:

  • Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales der AK Wien
  • Christine Mayrhuber, Ökonomin am WIFO

Wann: Mittwoch, 14. Oktober 2026, 12.00 Uhr
Wo: AK Medienraum im Bürogebäude, Plößlgasse 2, 6. Stock, 1040 Wien

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/krankdurcharbeit verfolgen.

Anmeldung und Fragen bitte via E-Mail an [email protected]

Wir freuen uns, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion vor Ort oder online begrüßen zu dürfen.


Hinweis: Am Nachmittag widmet sich die Fachtagung „Krank durch Arbeit – können wir uns das leisten?“ den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Hebeln für bessere Arbeitsbedingungen.

  • Zeit: 16.00–18.45
  • Ort: AK Bildungsgebäude, Theresianumgasse 16–18, 1040 Wien

Information & Anmeldung: https://veranstaltung.akwien.at/de/gute-arbeitsbedingungen-schluessel-fuer-ein-gutes-leben-und-wirtschaftlichen-erfolg

AK Pressekonferenz: Krank durch Arbeit – können wir uns das leisten?



Datum: 14.10.2026, 12:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: AK Medienraum im Bürogebäude


Plößlgasse 2, 6. Stock

1040 Wien


Österreich



Fachtagung „Krank durch Arbeit – können wir uns das leisten?“




Datum: 14.10.2026, 16:00 Uhr - 14.10.2026, 18:45 Uhr


Art: Konferenzen und Tagungen


Ort: AK Bildungsgebäude


Theresianumgasse 16–18

1040 Wien


Österreich


URL: https://veranstaltung.akwien.at/de/gute-arbeitsbedingungen-schluessel-fuer-ein-gutes-leben-und-wirtschaftlichen-erfolg


 Rückfragen & Kontakt 
Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
 Ozren Sehic, MA MSc
 Telefon: +43 664/883 675 29
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://wien.arbeiterkammer.at
 
 Ausschließlich für Medienanfragen!
 Für alle anderen Anfragen:
 https://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html
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 [Mittwoch, 14.10.2026, 16:00] 
 [Mittwoch, 14.10.2026, 12:00] 
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