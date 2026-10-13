  • 13.10.2026, 12:38:32
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FPÖ-Landbauer: „Energie-Chaos! Billig am Billigstromgesetz ist nur der Schmäh der Bundesregierung“

Zuerst offensiv Förderungen verteilen, dann folgsame Bürger strafen

Sankt Pölten (OTS) - 

„Billig am sogenannten Billigstromgesetz ist nur der Trick der Bundesregierung: All jene Landsleute, die dem Ruf der Klima-Kampagnen und Milliardenförderungen gefolgt sind und in Wärmepumpen, PV-Anlagen und E-Autos investiert haben, dürfen jetzt zum zweiten Mal tief in die Taschen greifen“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer über die Neuregelung der Stromnetztarife den Kopf.

In Zukunft soll, neben der Strommenge, auch die höchste gleichzeitig bezogene Stromleistung über die Höhe der Netzgebühren entscheiden. Wer sein E-Auto lädt oder die Wärmepumpe im Winter nicht permanent drosselt, riskiert künftig höhere Netzgebühren.

„Diese Bundesregierung verkauft die eigene Bevölkerung schlicht und einfach für dumm: Zuerst zum Kauf von PV-Anlagen, Wärmepumpen und E-Autos drängen und auf einmal daraufkommen, dass unser Stromnetz dafür gar nicht ausgelegt ist. Da hilft auch ein Sommer- und Winterrabatt nichts. Denn durch die Finger schaut wieder die hart arbeitende Bevölkerung, die am Tag arbeitet und in der Nacht schläft. Unsere Menschen brauchen leistbare Energie und eine Energiepolitik, die verlässlich und vor allem nachvollziehbar ist“, so Udo Landbauer und verweist abschließend auf die im Bundesländervergleich hohen Netzentgelte in NÖ.

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