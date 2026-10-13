EXPO 2027 Belgrade präsentiert Tourismus- und Geschäftsmöglichkeiten in Zagreb

Zagreb (OTS) -

Kroatische Tourismusfachleute und Unternehmen treffen heute bei „Visit Serbia B2B Networking“ auf serbische Geschäftspartner, um Kooperationsmöglichkeiten im Vorfeld der EXPO 2027 Belgrade, der ersten Spezialisierten Expo auf dem Westbalkan, zu erkunden.

Die Veranstaltung präsentiert Serbiens touristisches Angebot und Geschäftsmöglichkeiten durch Präsentationen, B2B-Gespräche, eine Pressekonferenz, eine Podiumsdiskussion und einen Cocktailempfang.

Igor Kovačević, Chief Operations Officer (COO) und Direktor der Abteilung für internationale Teilnehmer der EXPO 2027, erklärte:

„EXPO 2027 Belgrad ist eine Chance für die gesamte Region. Als erste spezialisierte Weltausstellung auf dem Westbalkan wird sie Unternehmen, Institutionen und Tourismusfachleute aus der ganzen Region zusammenbringen, um zusammenzuarbeiten, Know-how auszutauschen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln. Wir möchten, dass Unternehmen in der gesamten Region die Ausstellung als Plattform verstehen, um sich mit Partnern zu vernetzen und von den Chancen zu profitieren, die sie schafft, jetzt und in den kommenden Jahren”, sagte Kovačević.

Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Kroatien und Serbien

Laut der Kroatischen Wirtschaftskammer erreichte das bilaterale Handelsvolumen 2025 knapp 2,5 Milliarden Euro. Dies unterstreicht die engen Wirtschaftsbeziehungen in Bereichen wie Tourismus, Verkehr, Energie, IT, Bauwesen und Landwirtschaft.

Die Veranstaltung in Zagreb ist Teil der internationalen „Visit Serbia“-Roadshow, die Serbiens touristisches und wirtschaftliches Potenzial im Vorfeld der EXPO 2027 Belgrade präsentiert.

Veranstaltungsdetails

Datum: 14. Oktober 2026

14. Oktober 2026 Veranstaltungsort: Hotel Westin, Kršnjavoga 1, Zagreb, Kroatien

Über EXPO 2027 Belgrade

Unter dem Motto „Play for Humanity: Sport and Music for All“ findet die EXPO 2027 Belgrade vom 15. Mai bis 15. August 2027 statt. Mehr als 140 internationale Teilnehmer haben ihre Teilnahme bestätigt. Während der 93 Veranstaltungstage werden mehrere Millionen Besuche erwartet.

Weitere ausführliche Informationen zur EXPO 2027 Belgrad finden Sie unter folgendem LINK.