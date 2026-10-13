Termine am 14. Oktober 2026 in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



9.00 Uhr, Pressekonferenz der Wiener Volkspartei „Weniger Stadt – Mehr Privat“ mit Landesparteiobmann Markus Figl und Gemeinderätin Elisabeth Olischar (1., Lichtenfelsgasse 7, Sitzungssaal Erdgeschoss); Anmeldung unter [email protected] (Schluss) red

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