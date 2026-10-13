- 13.10.2026, 12:30:02
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- OTS0109
Termine am 14. Oktober 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 9.00 Uhr, Pressekonferenz der Wiener Volkspartei „Weniger Stadt – Mehr Privat“ mit Landesparteiobmann Markus Figl und Gemeinderätin Elisabeth Olischar (1., Lichtenfelsgasse 7, Sitzungssaal Erdgeschoss); Anmeldung unter [email protected]
(Schluss) red
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