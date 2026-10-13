„US-Zwischenwahlen: Wie viel Macht bleibt Trump?“: ORF-III-„zur SACHE“ am 14. Oktober

Wien (OTS) -

In drei Wochen finden in den USA Zwischenwahlen statt. Bei den sogenannten Midterms geht es um sehr viel – für die USA und für den Rest der Welt. Mit russischen Diesel-Deals und steigendem Druck auf die Ukraine will Präsident Trump vor den Wahlen noch einmal punkten, doch die Umfragen deuten auf eine Niederlage hin. Deshalb stellt sich die Frage: Kann Donald Trump weiter nahezu uneingeschränkt regieren wie bisher? Oder droht ihm das Schicksal einer „lahmen Ente“ – eines Präsidenten ohne Mehrheit? Hohe Spritpreise, der Krieg im Iran und sein persönliches Auftreten haben viele Menschen gegen Donald Trump aufgebracht. Hält seine republikanische Basis weiter eisern zu ihm? Den Umfragen nach bröckeln sogar bisherige Bastionen wie Texas. Mit juristischen Tricks und Attacken auf das Wahlsystem versucht die Partei des Präsidenten, die absehbare Niederlage in Grenzen zu halten. Das Ergebnis dieser so wichtigen Wahl hat Auswirkungen, die uns alle betreffen: Trumps Zölle und sein Krieg im Iran machen Europas Wirtschaft massiv zu schaffen. Was kommt nach den Midterms auf uns zu? Wird Trump eine Wahlniederlage leugnen oder akzeptieren?

Darüber diskutieren bei Wolfgang Geier in einer neuen Ausgabe von „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON: Reinhard Heinisch (USA-Experte, Universität Salzburg), Monika Köppl-Turyna (Direktorin EcoAustria), Ingrid Steiner-Gashi (Leiterin Außenpolitik Kurier) und Robin Lumsden (Rechtsanwalt in Österreich und den USA, Unternehmer).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.