Österreich und Indien: Partnerschaft für Geodaten

Wien (OTS) -

Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen – BEV und der Survey of India, die nationale Vermessungs- und Kartographiebehörde Indiens, haben am Dienstag, den 13. Oktober 2026, ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Die Unterzeichnung fand im Rahmen des Besuchs einer indischen Delegation am Space Hub Austria am Flughafen Wien statt, einen Tag vor Beginn der „Austrian Space Days 2026“. Für das BEV unterzeichnete Präsident Mag. (FH) Claus Kahn und für den Survey of India Shambhu S. Kumaran, Botschafter der Republik Indien in Österreich.

Austausch von Wissen und Erfahrung

Ziel des Memorandums ist der Austausch von Erfahrungen im Geodatenbereich und die Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden Institutionen. Die Zusammenarbeit umfasst die Fachgebiete Geodäsie, Kartographie und Geodateninfrastruktur, einschließlich Fragen der Digitalisierung und Innovation. Darüber hinaus wollen beide Seiten die fachliche Aus- und Weiterbildung fördern und die Kooperation zwischen wissenschaftlichen und Bildungseinrichtungen in Österreich und Indien unterstützen.

Vorgesehen sind unter anderem gegenseitige Besuche von Fachleuten, der Austausch von Informationen und Unterlagen sowie gemeinsame Seminare, Konferenzen, Workshops und Schulungen für Expertinnen und Experten beider Länder – vor Ort und digital.

„Präzise Geodaten sind heute die Grundlage für Digitalisierung, Innovation und viele Zukunftstechnologien. Der Austausch mit dem Survey of India eröffnet uns die Möglichkeit, voneinander zu lernen und unser Wissen gemeinsam weiterzuentwickeln“, so der Präsident des BEV, Mag. (FH) Claus Kahn.

Über das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen – BEV

Das BEV ist eine nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) und ist für die Bereiche Eichwesen, Grundlagen der Geodäsie und Geoinformation, Kataster und Staatsgrenzen sowie Marktüberwachung in Österreich verantwortlich. Das BEV stellt amtliche Geodaten bereit und sorgt für richtiges Messen in Österreich. Weitere Informationen: bev.gv.at