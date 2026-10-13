Austro Control Online Recruiting-Day am 19. Oktober - Fluglotsinnen und Fluglotsen gesucht!

Wien (OTS) -

Fluglotsinnen und Fluglotsen sind verantwortlich für die Sicherheit im österreichischen Luftraum. Sie geben Flugroute und Flughöhe vor, erteilen die Starterlaubnis, geben die Freigabe zur Landung und sorgen dafür, dass Flugzeuge einander nie zu nahekommen. Sie arbeiten im Tower am Flughafen Wien, in der Überflugskontrolle in Wien Erdberg und an den großen Bundesländerflughäfen in Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg und Linz.

Online Recruiting-Day: Einfach aus ganz Österreich teilnehmen

Wer sich dafür interessiert und Fluglotsin oder Fluglotse werden will, kann sich beim Online Recruiting-Day aus erster Hand informieren. Im Rahmen der virtuellen Veranstaltung ermöglichen Fluglotsinnen und Fluglotsen von Austro Control einen faszinierenden Einblick in die Welt der Flugsicherung. Was macht der Tower, wofür ist Approach zuständig und wie werden Überflüge sicher durch den österreichischen Luftraum geführt? Diese und alle weiteren Fragen rund um Auswahlverfahren, Ausbildung und Job werden beim Online Recruiting-Day von Austro Control Expertinnen und Experten beantwortet. Dabei laden wir ganz besonders auch Frauen ein, ihre Fragen zu stellen und alles über das Berufsbild Fluglotsin zu erfahren. Mit der Austro Control Initiative „Women Rule the Sky“ möchten wir gezielt Frauen für Jobs in der Luftfahrt begeistern.



Datum: Montag, 19. Oktober

Zeit: 18.30 bis 20.30 Uhr

Anmeldung: www.startfrei.at



Gesucht werden Maturantinnen und Maturanten, die über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen verfügen, gerne im Team arbeiten und stressresistent sind. Voraussetzung für die Aufnahme sind das Bestehen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens mit abschließendem Assessment-Center und ein positiver fliegerärztlicher Medical-Check.

Informieren und gleich als Fluglotsin oder Fluglotse bewerben!

Wer sich für diesen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Job mit bezahlter Ausbildung und einem Top-Gehalt interessiert, kann sich unter www.startfrei.at für den Online-Recruiting am 19. Oktober anmelden und bei Austro Control informieren. Die Ausbildung dauert rund drei Jahre und findet im Austro Control-Ausbildungszentrum in Wien statt.

Bewerbungen sind jederzeit möglich: www.startfrei.at