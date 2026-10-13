  • 13.10.2026, 11:46:02
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  • OTS0094

Reputify startet: Bewertungen von Google, Booking & Co. an einem Ort – entwickelt in Niederösterreich

Plattform aus dem Weinviertel bündelt Kundenbewertungen von zehn Portalen und sammelt neue direkt im Betrieb – Einstieg dauerhaft kostenlos

Startseite von Reputify.io mit Dashboard-Ansicht: Bewertungen von zehn Plattformen, Reputify Score und neue Bewertungen auf einen Blick.
Zwentendorf (OTS) - 

Seit 12. Oktober ist Reputify öffentlich verfügbar: Die Plattform aus dem Weinviertel bündelt Kundenbewertungen von Google, Trustpilot, Facebook, ProvenExpert, Trusted Shops, Booking.com, Airbnb, Tripadvisor, Etsy und Herold an einem Ort und zeigt sie als Widgets auf der eigenen Website.

Im Fokus steht das Sammeln neuer Bewertungen – per E-Mail, QR-Code oder Tablet direkt im Betrieb, auch als Video. Agenturen verwalten mehrere Kunden in eigenen Mandanten, ein kostenloses WordPress-Plugin ist verfügbar.

„Kleine Betriebe leben von Empfehlungen, aber ihre Bewertungen sind über zehn Plattformen verstreut“, sagt Gründer Christof Servit.

Gehostet wird in Deutschland, die KI-Auswertung läuft auf eigener Infrastruktur ohne externe KI-Anbieter. Der Einstieg ist dauerhaft kostenlos: https://reputify.io

Rückfragen & Kontakt

Reputify / SERVIT Software Solutions
Christof Servit
Telefon: +43 2525 211 00 250
E-Mail: [email protected]
Website: https://reputify.io

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Vorschau Bild von Startseite von Reputify.io mit Dashboard-Ansicht: Bewertungen von zehn Plattformen, Reputify Score und neue Bewertungen auf einen Blick. [Bild, 60.89KB]

SERVIT Software Solutions

Rückfragen & Kontakt

Reputify / SERVIT Software Solutions
Christof Servit
Telefon: +43 2525 211 00 250
E-Mail: [email protected]
Website: https://reputify.io

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