- 13.10.2026, 11:46:02
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- OTS0094
Reputify startet: Bewertungen von Google, Booking & Co. an einem Ort – entwickelt in Niederösterreich
Plattform aus dem Weinviertel bündelt Kundenbewertungen von zehn Portalen und sammelt neue direkt im Betrieb – Einstieg dauerhaft kostenlos
Seit 12. Oktober ist Reputify öffentlich verfügbar: Die Plattform aus dem Weinviertel bündelt Kundenbewertungen von Google, Trustpilot, Facebook, ProvenExpert, Trusted Shops, Booking.com, Airbnb, Tripadvisor, Etsy und Herold an einem Ort und zeigt sie als Widgets auf der eigenen Website.
Im Fokus steht das Sammeln neuer Bewertungen – per E-Mail, QR-Code oder Tablet direkt im Betrieb, auch als Video. Agenturen verwalten mehrere Kunden in eigenen Mandanten, ein kostenloses WordPress-Plugin ist verfügbar.
„Kleine Betriebe leben von Empfehlungen, aber ihre Bewertungen sind über zehn Plattformen verstreut“, sagt Gründer Christof Servit.
Gehostet wird in Deutschland, die KI-Auswertung läuft auf eigener Infrastruktur ohne externe KI-Anbieter. Der Einstieg ist dauerhaft kostenlos: https://reputify.io
Rückfragen & Kontakt
Reputify / SERVIT Software Solutions
Christof Servit
Telefon: +43 2525 211 00 250
E-Mail: [email protected]
Website: https://reputify.io
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